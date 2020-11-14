Донбас і Карабах: Кравчук розповів, чи є аналогії

"Для мене важливо, чи є тут аналогія з нашим Донбасом. На мою думку, прямої аналогії бути не може. Але та ситуація, яка там склалась, і ті процеси, і чому вони завершились – ми мусимо і повинні дуже серйозно аналізувати і робити висновок", - сказав Кравчук.

Він згадав про нещодавні домовленості сторін карабахського конфлікту, зокрема щодо введення на територію миротворців в Росії.

В Україні ідея такої місії РФ, на думку першого президента, є абсурдною.

"По-друге, не може бути аналогій, тому що за шість років, у які відбувались процеси на Донбасі, все таки створено "нормандський формат" і працює мінський процес. Тобто діє міжнародна структура, яка аналізує і приймає відповідні рішення", - зазначив він.

Нагадаємо, цього тижня прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, а також президенти Азербайджану і Росії Ільхам Алієв і Володимир Путін прийняли заяву про повне припинення вогню і всіх військових дій в Нагірному Карабасі з 10 листопада.

Згідно з документом, підрозділи збройних сил Азербайджану і Вірменії зупиняються на займаних позиціях. Уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабасі і вздовж коридору, що з'єднує Карабах з Вірменією, буде розгорнуто близько 2 тис. російських миротворців, транспортне сполучення в регіоні контролюватиме прикордонна служба ФСБ Росії. Також стало відомо, що Росія, що має на території Вірменії військову базу, відправила в Нагірний Карабах не менше 20 літаків з російськими військовими.

Після підписання прем'єром Вірменії Ніколом Пашіняном відповідної заяви, десятки людей увірвалися в будівлю уряду і парламенту країни.

Вірменська опозиція має намір відправити Пашиняна у відставку і анулювати угоду щодо Карабаху.