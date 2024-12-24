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Доходы ресторанов выросли на 120% за время войны: кто среди лидеров

Доходы ресторанов выросли на 120% за время войны: кто среди лидеров

Киев  •  УНН

 • 5480 просмотра

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Доходы ресторанной отрасли в Украине выросли на 120% в 2023 году, достигнув 31,6 млрд грн. McDonald's стал лидером рынка с доходом 12,9 млрд грн, а Киев сгенерировал 72% всех доходов отрасли.

Ресторанная индустрия демонстрирует устойчивость даже в условиях войны. В 2023 году чистый доход отрасли составил 31,6 млрд грн, а прирост 2023 к 2022 составил 120%. Больше всего заработали рестораны столицы и известные международные сети.

Об этом сообщают аналитики YC.Market, передает УНН.

Кто среди лидеров?

Безоговорочным лидером остается McDonald's, который заработал 12,9 млрд грн, что составляет почти 40% от общего дохода сектора, с приростом 297% по сравнению с 2022 годом.

KFC показал доход в 2,5 млрд грн. Другие крупные игроки: 

- Пузата Хата - почти 951 млн грн;

- Domino's Pizza - более 369 млн грн;

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- Salateira - почти 289 млн грн;

- ВОГ Кафе (сеть кафе на АЗК WOG) - 174 млн грн;

- Tarrantino Family - 138 млн грн.

Географическое лидерство

Киев остается центром гастрономической индустрии, генерируя 72% всех доходов отрасли (23 млрд грн в 2023 году). На втором месте - Днепропетровская область с доходом 1,6 млрд грн, а третью позицию занимает Львовщина (1,4 млрд грн).

Влияние войны

Самый высокий прирост доходов зафиксирован в Донецкой области - 570%, но это данные только трех компаний. Значительный рост также произошел в Херсонской области (+122%) после освобождения региона. Государственная поддержка отрасли  В 2023-2024 годах компании ресторанной индустрии получили почти 1,3 млрд грн из госбюджета.

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ООО «Фабрика вкуса» (Одесса) - 397 млн грн;

Владимирецкий комбинат общественного питания (Ровенская область) - 273 млн грн;

ООО «Лаяр Сити» (Львовская область) - 81 млн грн.

Также количество новых предпринимателей в отрасли продолжает расти. В 2023 году зарегистрировали почти 19,4 тыс. ФЛП, что на 100% больше, чем в 2022 году.

Напомним,

McDonald's начал тестирование долгожданного утреннего меню в ресторанах Винницы. Ранее McDonald's сообщил о втором подряд снижении продаж в третьем квартале из-за слабого спроса во Франции, Великобритании, на Ближнем Востоке и в Китае. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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