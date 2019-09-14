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В Одессу прибыли освобожденные из РФ украинские моряки

В Одессу прибыли освобожденные из РФ украинские моряки

Киев  •  УНН

 • 11139 просмотра

КИЕВ. 14 сентября. УНН. В Одессу прибыли освобожденные из плена экипажа катеров "Никополь", "Бердянск" и буксира "Яны Капу". Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение пресс-центра командования ВМС ВСУ.

Так, военных в родной гавани встретили представители национального флота Украины во главе с начальником штаба - первым заместителем командующего ВМС ВС Украины вице-адмиралом Андреем Тарасовым, руководство и личный состав Морского командования, военно-морской базы, экипажи кораблей, катеров ВМС ВС Украины, а также волонтеры, священнослужители, представители общественности, родные и близкие.

Сообщается, что Тарасов лично поздравил военных с возвращением в родные дома и поблагодарил за мужество, выдержку и несокрушимость перед лицом подлого врага.

С цветами и плакатами встречали пленников Кремля в Одесской области. Также символическим стал подарок от одесских волонтеров - флаг ВМС ВСУ, который в знак поддержки развевался на флагштоке у Одесского городского совета. Как отметили военные, это не просто флаг - это олицетворение поддержки всего украинского народа, неоднократно помогавшего им в трудные минуты во время пребывания в российской тюрьме.

Военные в очередной раз поблагодарили всех присутствующих за непоколебимую веру в защитников Украины и активную общественную позицию.

"Впереди у экипажей катеров заслуженный отдых, после которого военные снова станут в строй украинских ВМС и продолжат выполнять задачи по назначению", - отметили в ВМС.

Как сообщал УНН, ранее сегодня Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова сообщила, что почти все освобожденные на днях из-за решетки в РФ украинские моряки с военного госпиталя в Киеве отправляются в Одессу.

Напомним, 7 сентября состоялся обмен удерживаемыми гражданами между Украиной и Россией. Самолет с 35 украинцами приземлился в киевском аэропорту "Борисполь". Были освобождены Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Павел Гриб, Станислав Клих, Николай Карпюк, Роман Сущенко, Артур Панов, Алексей Сизонович, а также захваченные в ноябре 2018-года украинские моряки.

Украинские Национальные Новости

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