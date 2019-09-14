До Одеси прибули звільнені з РФ українські моряки
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. До Одеси прибули звільнені з полону екіпажі катерів "Нікополь", "Бердянськ" та буксиру "Яни Капу". Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення пресцентру командування ВМС ЗСУ.
Так, військових у рідній гавані зустріли представники національного флоту України на чолі з начальником штабу – першим заступником командувача ВМС ЗС України віце-адміралом Андрієм Тарасовим, керівництво та особовий склад Морського командування, військово-морської бази, екіпажі кораблів, катерів ВМС ЗС України, а також волонтери, священнослужителі, представники громадськості, рідні та близькі.
Повідомляється, що Тарасов особисто привітав військових з поверненням до рідних домівок та подякував за мужність, витримку та незламність перед обличчям підлого ворога.
З квітами та плакатами зустрічали бранців Кремля на Одещині. Також символічним став подарунок від одеських волонтерів - прапор ВМС ЗСУ, який в знак підтримки майорів на флагштоці біля Одеської міської ради. Як зазначили військові, це не просто прапор – це уособлення підтримки всього українського народу, яка неодноразово допомагала їм у тяжкі хвилини під час перебування у російській в'язниці.
Військові вкотре подякували всім присутнім за непохитну віру в захисників України та активну громадську позицію.
"Попереду у екіпажів катерів заслужений відпочинок, після якого військові знову стануть до строю українських ВМС та продовжать виконувати завдання за призначенням", - зазначили у ВМС.
Як повідомляв УНН, раніше сьогодні Уповноважений ВР з прав людини Людмила Денісова повідомила, що майже всі звільнені днями з-за грат в РФ українські моряки з військового госпіталю у Києві вирушають в Одесу.
Нагадаємо, 7 вересня відбувся обмін утримуваними громадянами між Україною і Росією. Літак з 35 українцями приземлився в київському аеропорту "Бориспіль". Були звільнені Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Володимир Балух, Едем Бекіров, Євген Панов, Павло Гриб, Станіслав Клих, Микола Карпюк, Роман Сущенко, Артур Панов, Олексій Сізоновіч, а також захоплені в листопаді 2018 року українські моряки.