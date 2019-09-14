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Денісова: звільнені з РФ моряки з військового госпіталю вирушають в Одесу

Денісова: звільнені з РФ моряки з військового госпіталю вирушають в Одесу

Київ • УНН

 • 10294 перегляди

КИЇВ. 14 вересня. УНН. Майже всі звільнені днями з-за грат в РФ українські моряки з військового госпіталю у Києві вирушають в Одесу. Про це повідомила Уповноважений ВР з прав людини Людмила Денісова у суботу, передає УНН.

"Після сніданку, з військового госпіталю, майже всі хлопці - військові моряки - вирушають додому, в Одесу", - повідомила Денісова у Facebook.

З її слів, вчора, під час зустрічі, моряки запитували її про долю всіх інших громадян України, які поки що перебувають в місцях несвободи на території РФ та анексованого Криму.

"Заспокоїла їх та сказала, що робота в цьому напрямку продовжується, і зробимо все можливе і неможливе, але всіх наших громадян обов'язково буде звільнено", - заявила вона.

Як повідомляв УНН, 7 вересня відбувся обмін утримуваними громадянами між Україною і Росією. Літак з 35 українцями приземлився в київському аеропорту "Бориспіль". Були звільнені Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Володимир Балух, Едем Бекіров, Євген Панов, Павло Гриб, Станіслав Клих, Микола Карпюк, Роман Сущенко, Артур Панов, Олексій Сізоновіч, а також захоплені в листопаді 2018 року українські моряки.

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