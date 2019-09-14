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Денисова: освобожденные из РФ моряки из военного госпиталя отправляются в Одессу

Денисова: освобожденные из РФ моряки из военного госпиталя отправляются в Одессу

Киев  •  УНН

 • 10292 просмотра

КИЕВ. 14 сентября. УНН. Почти все освобожденные на днях из-за решетки в РФ украинские моряки с военного госпиталя в Киеве отправляются в Одессу. Об этом сообщила Уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова в субботу, передает УНН.

"После завтрака, из военного госпиталя, почти все ребята - военные моряки - отправляются домой, в Одессу", - сообщила Денисова в Facebook.

По ее словам, вчера, во время встречи, моряки спрашивали ее о судьбе всех остальных граждан Украины, которые пока находятся в местах несвободы на территории РФ и аннексированного Крыма.

"Успокоила их и сказала, что работа в этом направлении продолжается, и сделаем все возможное и невозможное, но все наши граждане обязательно будут освобождены", - заявила она.

Как сообщал УНН, 7 сентября состоялся обмен удерживаемыми гражданами между Украиной и Россией. Самолет с 35 украинцами приземлился в киевском аэропорту "Борисполь". Были освобождены Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Павел Гриб, Станислав Клих, Николай Карпюк, Роман Сущенко, Артур Панов, Алексей Сизонович, а также захваченные в ноябре 2018-го украинские моряки.

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