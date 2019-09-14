Денисова: освобожденные из РФ моряки из военного госпиталя отправляются в Одессу
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. Почти все освобожденные на днях из-за решетки в РФ украинские моряки с военного госпиталя в Киеве отправляются в Одессу. Об этом сообщила Уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова в субботу, передает УНН.
"После завтрака, из военного госпиталя, почти все ребята - военные моряки - отправляются домой, в Одессу", - сообщила Денисова в Facebook.
По ее словам, вчера, во время встречи, моряки спрашивали ее о судьбе всех остальных граждан Украины, которые пока находятся в местах несвободы на территории РФ и аннексированного Крыма.
"Успокоила их и сказала, что работа в этом направлении продолжается, и сделаем все возможное и невозможное, но все наши граждане обязательно будут освобождены", - заявила она.
Как сообщал УНН, 7 сентября состоялся обмен удерживаемыми гражданами между Украиной и Россией. Самолет с 35 украинцами приземлился в киевском аэропорту "Борисполь". Были освобождены Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Павел Гриб, Станислав Клих, Николай Карпюк, Роман Сущенко, Артур Панов, Алексей Сизонович, а также захваченные в ноябре 2018-го украинские моряки.