Днепропетровщина: россияне обстреляли Марганец из тяжелой артиллерии, без жертв

Российские захватчики выпустили 7 залпов из тяжелой артиллерии по Марганцу. Прошло без пострадавших. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

Сегодня громко было в Марганце, что на Никопольщине. Враг ударил по городу из тяжелой артиллерии. Туда прилетело 7 снарядов. К счастью, обошлось. Погибших и пострадавших нет. - сообщил Лысак.

Детали

Согласно данным руководителя Днепропетровской ОВА в остальных населенных пунктах района и области было тихо. Прошло без прилетов.

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