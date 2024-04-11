Удар по Днепровской ГЭС: в Запорожской ОГА рассказали, как ликвидируют последствия обстрела

В Запорожье активно работают над ликвидацией последствий удара рф по Днепровской ГЭС. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава Днепровской ГЭС Иван Федоров, передает УНН.

Детали

По его словам, из-за попадания ракеты в здание машинного зала произошла утечка в Днепр ориентировочно полтонны нефтепродуктов. Госэкоинспекция зафиксировала засорение почв и пятна нефтепродуктов.

Для ликвидации этого засорения рассыпано 480 литров сорбента в местах локального образования пены и нефтяных пятен на площади в 5000 кв.м - рассказал глава ОВА.

Специалисты зарегистрировали отклонения качества воды от нормативов по показателям "окраска", "водородный показатель рН" и "химическое потребление кислорода".

Убытки от удара рф по ДнепроГЭС составили 140 млн грн, но расчет продолжается - Минэкологии

В то же время мора рыбы пока не наблюдается.

Предварительно ориентировочная сумма ущерба водным ресурсам - 159,3 тысячи гривен - подытожил Федоров.

Напомним

Из-за российского ракетного обстрела Днепровской ГЭС произошла утечка нефтепродуктов в реку Днепр, а на прилегающих территориях было зафиксировано загрязнение почвы и строительный мусор.