Удар по Днепровской ГЭС: в Запорожской ОГА рассказали, как ликвидируют последствия обстрела

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
telegramТелеграмма
dneprДнепр (река)
zaporozheЗапорожье
Эксклюзив
Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз
  •  82778 просмотра

Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз

Эксклюзив
Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен
  •  91318 просмотра

Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила
  •  114369 просмотра

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила

Эксклюзив
КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
10 апреля 2024, 13:53  •  146283 просмотра

КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня

Эксклюзив
В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации
10 апреля 2024, 13:01  •  137909 просмотра

В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации

Эксклюзив
Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
10 апреля 2024, 09:04  •  133438 просмотра

Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
10 апреля 2024, 06:55  •  117235 просмотра

Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков

Эксклюзив
Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики
10 апреля 2024, 06:41  •  100021 просмотра

Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики

Эксклюзив
Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники
9 апреля 2024, 18:15  •  115939 просмотра

Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники

Эксклюзив
Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства
9 апреля 2024, 15:37  •  115641 просмотра

Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства

Новости по теме
Удар по Днепровской ГЭС: в Запорожской ОГА рассказали, как ликвидируют последствия обстрела

Удар по Днепровской ГЭС: в Запорожской ОГА рассказали, как ликвидируют последствия обстрела

  •  22898 просмотра
"Самое большое бедствие за 80 лет": масштабные паводки в Казахстане не отступают

"Самое большое бедствие за 80 лет": масштабные паводки в Казахстане не отступают

  •  20429 просмотра
На саммите Триморья участники выразили неуклонную поддержку Ураине в борьбе против рф

На саммите Триморья участники выразили неуклонную поддержку Ураине в борьбе против рф

  •  20524 просмотра
Разрешение ЕС на беспошлинную торговлю с ограничениями для Украины будет стимулировать экспорт на разных направлениях - Минагро

Разрешение ЕС на беспошлинную торговлю с ограничениями для Украины будет стимулировать экспорт на разных направлениях - Минагро

  •  18750 просмотра
В Facebook Messenger собираются улучшить обмен фото в формате HD

В Facebook Messenger собираются улучшить обмен фото в формате HD

  •  16778 просмотра
Закон об усилении мобилизации: кто может получить отсрочку от военной службы

Закон об усилении мобилизации: кто может получить отсрочку от военной службы

  •  18416 просмотра
Словакия предоставила Украине две разминирующие машины и другую технику

Словакия предоставила Украине две разминирующие машины и другую технику

  •  17731 просмотра
Европейский парламент одобрил реформу рынка электроэнергии ЕС

Европейский парламент одобрил реформу рынка электроэнергии ЕС

  •  15612 просмотра
россияне за неделю уничтожили более 100 гектаров леса на Лиманском направлении - Минприроды

россияне за неделю уничтожили более 100 гектаров леса на Лиманском направлении - Минприроды

  •  16354 просмотра
Пожар на Трипольской ТЭС локализовали, проводится разбор завалов

Пожар на Трипольской ТЭС локализовали, проводится разбор завалов

  •  16582 просмотра

Популярные

Сомнительный профессор в сомнительном вузе: как один депутат строит свою научную карьеру

Сомнительный профессор в сомнительном вузе: как один депутат строит свою научную карьеру

  •  131971 просмотра
Зеленский прибыл в Литву: анонсировал подписание нового соглашения по безопасности

Зеленский прибыл в Литву: анонсировал подписание нового соглашения по безопасности

  •  103291 просмотра
ВР приняла законопроект о мобилизации

ВР приняла законопроект о мобилизации

  •  101858 просмотра
Обзор лучших рюкзаков для разных нужд: путешествия, учебы и работы

Обзор лучших рюкзаков для разных нужд: путешествия, учебы и работы

  •  100243 просмотра
ВР продолжила рассмотрение правок к законопроекту о мобилизации и убрала положение о демобилизации

ВР продолжила рассмотрение правок к законопроекту о мобилизации и убрала положение о демобилизации

  •  63279 просмотра

Публикации

Сомнительный профессор в сомнительном вузе: как один депутат строит свою научную карьеру

Сомнительный профессор в сомнительном вузе: как один депутат строит свою научную карьеру

  •  131971 просмотра
Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает

Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает

  •  157068 просмотра
Почти год Олег Кипер возглавляет Одесскую область: о смене гражданства жены, закрытой декларации и жизни под ракетами в эксклюзивном интервью

Почти год Олег Кипер возглавляет Одесскую область: о смене гражданства жены, закрытой декларации и жизни под ракетами в эксклюзивном интервью

10 апреля 2024, 15:37  •  166162 просмотра
Государственная программа лечения бесплодия: какие есть ограничения и кто может воспользоваться

Государственная программа лечения бесплодия: какие есть ограничения и кто может воспользоваться

9 апреля 2024, 13:31  •  208630 просмотра
Питание для ВСУ: у ГОТ есть 100 дней, чтобы доказать свою эффективность

Питание для ВСУ: у ГОТ есть 100 дней, чтобы доказать свою эффективность

5 апреля 2024, 10:51  •  426254 просмотра

Удар по Днепровской ГЭС: в Запорожской ОГА рассказали, как ликвидируют последствия обстрела

На Запорожье работают над ликвидацией последствий российского обстрела Днепровской ГЭС. Предварительно ориентировочная сумма ущерба водным ресурсам - 159,3 тысячи гривен

Общество •   •  22898 просмотра
Удар по Днепровской ГЭС: в Запорожской ОГА рассказали, как ликвидируют последствия обстрела

"Самое большое бедствие за 80 лет": масштабные паводки в Казахстане не отступают

Почти 98 000 человек, треть из которых - дети, были эвакуированы из-за масштабных наводнений в Казахстане, которые власти называют "крупнейшей катастрофой за последние 80 лет".

Новости Мира •   •  20429 просмотра
"Самое большое бедствие за 80 лет": масштабные паводки в Казахстане не отступают

На саммите Триморья участники выразили неуклонную поддержку Ураине в борьбе против рф

На саммите "Инициативы трех морей" была принята совместная декларация, в которой выражается приверженность более устойчивой Европе, более сильному трансатлантическому партнерству и непоколебимой поддержке Украины в ее борьбе против российской агрессии.

Война •   •  20524 просмотра
На саммите Триморья участники выразили неуклонную поддержку Ураине в борьбе против рф

Разрешение ЕС на беспошлинную торговлю с ограничениями для Украины будет стимулировать экспорт на разных направлениях - Минагро

ЕС согласился продлить беспошлинную и бесквотную торговлю с Украиной на год для большинства товаров, что положительно повлияет на украинский экспорт в различных сферах, таких как биоэтанол, и продукты из зерновых и масличных культур.

Экономика •   •  18750 просмотра
Разрешение ЕС на беспошлинную торговлю с ограничениями для Украины будет стимулировать экспорт на разных направлениях - Минагро

В Facebook Messenger собираются улучшить обмен фото в формате HD

Meta улучшает возможности обмена фотографиями и видео в Facebook Messenger, позволяя пользователям делиться фотографиями в формате HD, большими файлами до 100 МБ и создавать совместные альбомы для групповых чатов.

Технологии •   •  16778 просмотра
В Facebook Messenger собираются улучшить обмен фото в формате HD

Закон об усилении мобилизации: кто может получить отсрочку от военной службы

Верховная Рада приняла закон, который предоставляет отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации определенным категориям лиц, в частности лицам с инвалидностью, многодетным родителям, опекунам, государственным служащим, студентам и другим.

Война •   •  18416 просмотра
Закон об усилении мобилизации: кто может получить отсрочку от военной службы

Словакия предоставила Украине две разминирующие машины и другую технику

Словакия предоставила Украине две механизированные машины для разминирования и другое инженерное оборудование для помощи в гуманитарном разминировании, в частности в деоккупированных населенных пунктах Херсонской области.

Война •   •  17731 просмотра
Словакия предоставила Украине две разминирующие машины и другую технику

Европейский парламент одобрил реформу рынка электроэнергии ЕС

Европейский парламент одобрил реформу рынка электроэнергии ЕС, направленную на уменьшение зависимости стоимости электроэнергии от цен на ископаемое топливо, ускорение внедрения возобновляемых источников энергии и защиту потребителей от скачков цен.

Новости Мира •   •  15612 просмотра
Европейский парламент одобрил реформу рынка электроэнергии ЕС

россияне за неделю уничтожили более 100 гектаров леса на Лиманском направлении - Минприроды

Только за неделю россияне уничтожили более 100 гектаров леса на Лиманском направлении из-за постоянных обстрелов и минирования, превратив украинские леса в горящие поля.

Война •   •  16354 просмотра
россияне за неделю уничтожили более 100 гектаров леса на Лиманском направлении - Минприроды

Пожар на Трипольской ТЭС локализовали, проводится разбор завалов

Пожар на Трипольской ТЭС, вызванный российским ракетным ударом, локализован: спасатели тушат пламя на отдельных участках и разбирают разрушенное здание машинного зала.

Война •   •  16582 просмотра
Пожар на Трипольской ТЭС локализовали, проводится разбор завалов