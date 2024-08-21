Детективы НАБУ игнорировали допрос свидетелей защиты по делу экс-министра Сольского - адвокаты обратились в ВАКС

Адвокаты по делу экс-министра Николая Сольского пожаловались в суд на детективов НАБУ, которые, по их убеждению, игнорировали допрос свидетелей стороны защиты. Об этом говорится в судебных решениях, пишет УНН.

Высший антикоррупционный суд постановил открыть производство по жалобе адвокатов и назначил его рассмотрение на 5 августа. Однако сразу после обращения адвокатов в суд детективы НАБУ все же рассмотрели ходатайство о допросе свидетелей стороны защиты.

Добавим, что это не единственные манипуляции детективов НАБУ в этом деле.

Ранее антикоррупционеры пытались «слить» и аннулировать экспертизу, которую сами же и заказали, и которая, очевидно, должна была свидетельствовать о невиновности Сольского.

Напомним, следствие по делу длится уже 5 лет, разумные сроки исчерпаны, но НАБУ продолжает «волокиту» и планирует теперь допрос более тысячи АТОвцев, большинство из которых защищает страну на фронте.

АТОшники в свою очередь возмущены действиями НАБУ.

Как ранее сообщалось, НАБУ обвинило экс-министра Николая Сольского в том, что он восемь лет назад способствовал ветеранам АТО в приватизации земельных участков в Сумской области. По мнению детективов, эти земли были в пользовании Национальной аграрной академии (НААН) и не могли быть приватизированными.

Однако версию детективов опроверг Верховный суд, который постановил отсутствие прав НААН на эти земли, а также эксперты, которые исследовали историческую хронологию этих земель аж с 50-х годов прошлого века и также отметили, что эти земли никак не могли попасть в земельный банк НААН.

Вероятно, долгое время НААН мог пользоваться землей, которую самозахватил и считал ее своей. Об этом свидетельствуют в частности материалы некоторых уголовных производств, где сотрудники НААН обвинялись в самозахвате инкриминируемых Сольскому и ветеранам АТО земель. Эти земли НААН сдавал в скрытую аренду фермерам для выращивания их урожаев, хотя это прямо запрещено делать.

Поэтому сейчас главная интрига дела НАБУ против экс-министра Сольского - смогут ли детективы доказать свое предположение, что земли действительно находились в пользовании НААН. Если не смогут, а вероятность велика - экс-министр будет оправдан. Как, кстати, был оправдан и экс-министр Владимир Омелян. Его детективы обвиняли в снижении портовых сборов, что якобы привело к потерям бюджета. Однако все аргументы НАБУ, даже те, которые были объявлены публично - оказались ничтожными в Высшем антикоррупционном суде и не имели причинно-следственной связи. Все три инстанции суда постановили невиновность Омеляна. Впрочем, детективы и прокуроры САП, которые должны были надзирать за законностью действий детективов НАБУ - так и не принесли публичных извинений экс-министру.