Госизмена в "Укроборонпроме" и "Укрспецэкспорте": в СБУ раскрыли "схемы" нарушителей

Как сообщили в пресс-службе, СБУ с августа текущего года проводит досудебное расследование в уголовном производстве по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена). Речь идет об умышленном совершении отдельными должностными лицами государственных действий, направленных во вред государственным интересам Украины - в частности, в сфере военно-технического сотрудничества и оборонно-промышленного комплекса.

Одним из эпизодов уголовного производства является исследование информации, опубликованной в СМИ, где автор статьи обратил внимание на потерю Украиной рынков сбыта отечественной продукции в результате привлечения иностранных коммерческих структур, аффилированных с должностными лицами ГК "Укроборонпром" и ГК "Укрспецэкспорт".

"Во время досудебного расследования установлено, что отечественный спецэкспортер привлек к военно-техническому сотрудничеству со страной Южной Азии компанию "R". Несмотря на наличие прямых оговорок и наличие негативного имиджа на рынке торговли вооружением, эта компания была привлечена и к уже действующим контрактам, и к предконтрактным переговорам, которые находились на завершающей стадии", - сообщили в СБУ.

По предварительным данным, представителям иностранной компании передавалась служебная информация, которая содержит коммерческую тайну о состоянии военно-технического сотрудничества Украины и одной из стран Южной Азии, условий возможных внешнеэкономических контрактов, переговоров и т. д. Имеющиеся в Службе безопасности Украины материалы свидетельствуют, что в результате привлечения компании "R" фактически сорвано заключение ряда стратегических контрактов, а также созданы условия для выхода на рынок вооружения не украинских товаров, а стран-конкурентов.

При этом отмечается, что отдельные должностные лица ГК "Укроборонпром" и ГК "Укрспецэкспорт" сознательно скрывали и игнорировали письма государственных иностранных компаний, которые свидетельствовали о негативной репутации компании "R" и нецелесообразности сотрудничества с ней. А командование сухопутных войск иностранного заказчика в 2020 году вообще включило компанию "R" в "черный" список.

"Отдельно отмечаем, что привлеченные к реализации указанных контрактов должностные лица ГК "Укроборонпром" и ГК "Укрспецэкспорт", а также компании "R" являются связанными лицами, поскольку до назначения на должности в государственный концерн и компании работали вместе в указанной коммерческой структуре", - отметили в пресс-службе СБУ.

По словам правоохранителей, в общем результате подрывной деятельности должностных лиц ГК "Укроборонпром", ГК "Укрспецэкспорт" и компании "R" вред государству заключается в снижении военно-технического сотрудничества Украины с иностранным партнером. В то же время этим намерена воспользоваться РФ, что в свою очередь создает угрозу национальной безопасности Украины.

"Учитывая все эти факторы, Служба безопасности Украины на основании полученных решений следователя судьи Шевченковского районного суда в Киеве с целью недопущения уничтожения и сокрытия доказательств в уголовном производстве 3 декабря 2020 года провела ряд обысков по месту нахождения ГК "Укроборонпром", ГК "Укрспецэкспорт" и других фигурантов производства", - говорится в заявлении.

Также в СБУ обращают внимание, что должностные лица спецэкспортера не способствовали проведению следственных действий и выяснению истины по уголовному производству, а наоборот искусственно затягивали их проведения, скрывали документальные материалы и носители информации, блокировали помещение и тому подобное.

Сейчас следственные действия продолжаются. По результатам оценки собранных материалов и полученных показаний, органом предварительного расследования под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора будут приняты решения в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Напомним, в день назначения нового руководителя "Укроборонпрома" СБУ провела обыски в ГК "Укрспецэкспорт", обвинив чиновников в госизмене. В то же время действия СБУ считают "коммерческими" и такими, которые направлены на перераспределение финансовых потоков.

В этот же день, Служба безопасности Украины объяснила, что проводила обыски в "Укрспецэкспорте" и ГК "Укроборонпром" из уголовное производство по признакам государственной измены со стороны должностных лиц.

Сегодня, 7 декабря, ГК "Укрспецэкспорт" назвала обыск СБУ 3 декабря неадекватным.

Также ГК "Укрспецэкспорт" не исключает, что будет самостоятельно ходатайствовать о проведении судебной экспертизы в рамках уголовного дела СБУ о госизмене.