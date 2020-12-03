СБУ пояснила причину обшуків в Укроборонпромі

“Службою безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора України проводяться слідчі дії у службових приміщеннях ДК „Укрспецекспорт“, ДК „Укроборонпром“ та одній з іноземних структур. Процесуальні заходи здійснюються у рамках кримінального провадження за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України з метою документування фактів можливої причетності службових осіб до проведення діяльності в інтересах однієї з країн Південної Азії на шкоду обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що було встановлено, що протиправна діяльність представників вітчизняного спецекспортера пов’язана із штучним залученням посередницької іноземної структури, що призвело до можливої втрати Україною ринків озброєння в окремих країнах азійського регіону, гальмування діючих контрактів ДК “Укрспецекспорт”, а також створення перешкод для укладання нових зовнішньоекономічних контрактів.

“За попередніми оцінками, нанесена шкода державним інтересам складає близько 100 мільйонів доларів США”, — вказано у повідомленні.

Нагадаємо, УНН повідомляв, що СБУ проводить обшуки в Укроборонпромі.