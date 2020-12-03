СБУ проводить обшуки в Укроборонпромі

"Укроборонпром повідомляє, що сьогодні, 3 грудня 2020 року, співробітниками СБУ проводяться обшуки у приміщеннях концерну та компанії-спецекспортера "Укрспецекспорт", яка є учасником концерну. Обшуки проводяться на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва. Обшуки пов’язані із виконанням зовнішньоекономічних контрактів. “Укроборонпром” та "Укрспецекспорт" забезпечують максимальне сприяння правоохоронцям та надають всю інформацію та документи у межах ухвали суду", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що і “Укроборонпром”, і “Укрспецекспорт” працюють у штатному режимі.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський призначив Юрія Гусєва генеральним директором Державного концерну "Укроборонпром".

Також нагадаємо, директора одного із підприємств Укроборонпрому запідозрили у зловживанні владою на понад 860 тис. грн.