Департамент внутренней безопасности Нацполиции закрыл более 20 автошкол из-за коррупционных схем

ГВБ разоблачила инструктора автошколы на Сумщине, который организовал коррупционную схему с целью помощи студентам успешно сдать водительские экзамены за денежное вознаграждение. За последние 4 месяца, ГВБ лишило аккредитации более 20 автошкол из-за подобных нарушений.

Пишет УНН с ссылкой на Департамент внутренней безопасности Нацполиции.

На Сумщине внутренняя безопасность Национальной полиции разоблачила сотрудника автошколы в фальсификации экзаменов по вождению. Сотрудники Сумского управления Департамента внутренней безопасности обнаружили, что преподаватель автошколы предлагал курсантам помощь в прохождении практического экзамена в территориальном сервисном центре, обещая за деньги содействие в получении положительной оценки через своих знакомых в ТСЦ.

Мужчине было объявлено подозрение в злоупотреблении влиянием, и ему может грозить до 5 лет заключения.

Отметим, что по результатам работы ГВБ в течение последних четырех месяцев в связи с незаконными сделками с водительскими удостоверениями лишены аккредитации более 20 автошкол - отметили в Департаменте внутренней безопасности Национальной полиции.

Напомним,

Пожар охватил около 30 автомобилей, 10 мотоциклов и 1 автобус на штрафплощадке на улице Канальной в столице, прежде чем его потушили спасатели.