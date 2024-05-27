Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції закрив понад 20 автошкіл через корупційні схеми
Київ • УНН
За останні 4 місяці Державтоінспекція позбавила акредитації понад 20 автошкіл через корупційні схеми, пов'язані з фальсифікацією іспитів з водіння.
ДВБ викрила інструктора автошколи на Сумщині, який організував корупційну схему з метою допомоги студентам успішно скласти водійські іспити за грошову винагороду. За останні 4 місяці, ДВБ позбавило акредитації понад 20 автошкіл через подібні порушення.
Пише УНН з посиланням на Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції.
На Сумщині внутрішня безпека Національної поліції викрила співробітника автошколи у фальсифікації іспитів з водіння. Співробітники Сумського управління Департаменту внутрішньої безпеки виявили, що викладач автошколи пропонував курсантам допомогу у проходженні практичного іспиту у територіальному сервісному центрі, обіцяючи за гроші сприяння у отриманні позитивної оцінки через своїх знайомих у ТСЦ.
Чоловіку було оголошено підозру у зловживанні впливом, і йому може загрожувати до 5 років ув'язнення.
Зазначимо, що за результатами роботи ДВБ впродовж останніх чотирьох місяців у зв’язку з незаконними оборудками з водійськими посвідченнями позбавлено акредитації понад 20 автошкіл
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Пожежа охопила близько 30 автомобілів, 10 мотоциклів та 1 автобус на штрафмайданчику на вулиці Канальній у столиці, перш ніж її загасили рятувальники.