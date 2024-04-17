День третий: возле парламента Грузии собирается новый митинг против закона "об иноагентах"

В столице Грузии третий день подряд активисты собираются у здания парламента на митинг против закона "об иноагентах". Как сообщает Paper Kartuli, проспект Руставели перекрыт, передает УНН.

Детали

Ранее протестующие обклеили стикерами дверь заднего входа в парламент Грузии. На наклейках написано: "Нет российскому закону", "Рабы россии", "Рабы путина".

Возле здания уже собрались тысячи протестующих. Прозвучали гимны Грузии и Евросоюза, сообщает Mtavari.

"Это противоречит нормам Евросоюза": в ЕС отреагировали на решение Грузии по скандальному закону об "иноагентах"

Напомним,

Сегодня парламент Грузии одобрил законопроект об "иноагентах" в первом чтении.

Закон об иноагентах призван "предотвратить украинизацию" Грузии - премьер Кобахидзе