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День эрудита. Что еще можно отметить пятого февраля

День эрудита. Что еще можно отметить пятого февраля

Киев  •  УНН

05 февраль 2024, 04:17  •  28374 просмотра

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5 февраля в некоторых странах отмечают День эрудита, чтобы почтить высокоинтеллектуальных и хорошо образованных людей, которые обладают знаниями во многих областях науки.

Сегодня, пятого февраля, интеллектуально развитые люди во многих странах мира отмечают свой неофициальный праздник - день эрудита, пишет УНН.

Слово "эрудиция" в переводе с латинского языка означает просвещенность, эрудит - это всесторонне образованный человек с богатыми знаниями из разных областей науки.

Главная черта эрудита - это проявление интереса к вопросам из разных научных сфер. Никогда не поздно начать изучение новой, неизвестной до этого времени науки или овладеть другой профессией.

В начале ХХ века начали появляться разнообразные тесты на определение уровня IQ. Согласно им большинство людей, набирают 100 баллов, 2,5% населения нашей планеты превышают отметку 130 баллов и только у избранных (0,5%) уровень интеллекта превышает отметку в 140 баллов, именно они считаются гениальными и эрудированными.

Также пятого февраля все сладкоежки нашей планеты могут присоединиться к празднованию основанного в 2007 году Всемирного дня "Нутеллы".

В 1946 году итальянский кондитер Пьетро Ферреро решил добавлять в шоколадные батончики лесные орехи. Впоследствии смесь какао-бобов, лесных орехов и цурку он решил продавать в виде пасты, которая в 1964 году получила название "Нутелла".

По статистике, каждые 2,5 секунды в мире продается одна банка "Нутеллы".

По церковному календарю сегодня День памяти святой мученицы Агаты, которая жила на Сицилии в III веке.

Несмотря на то, что христиан тогда жестоко преследовали, Агата с юных лет решила посвятить свою жизнь служению Господу и отказалась выходить замуж.

Один из ее поклонников, сенатор Квинтиан настолько разозлился, что приказал схватить Агату и отрезать ей грудь.

Девушку долго пытали, от страшных ран она умерла.

Именины сегодня празднуют Агата, Макар, Федор.

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

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День ерудита. Що ще можна відзначити п’ятого лютого
The day of the erudite. What else can be celebrated on February 5
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День эрудита. Что еще можно отметить пятого февраля

5 февраля в некоторых странах отмечают День эрудита, чтобы почтить высокоинтеллектуальных и хорошо образованных людей, которые обладают знаниями во многих областях науки.

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С помощью технологии дипфейка мошенники убедили финансового сотрудника транснациональной корпорации осуществить транзакцию на 25 миллионов долларов. Мужчина, который находился в офисе корпорации в Гонконге, был убежден, что участвует в реальной видеоконференции с финансовым директором и другими сотрудниками.

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