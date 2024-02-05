День эрудита. Что еще можно отметить пятого февраля
Киев • УНН
5 февраля в некоторых странах отмечают День эрудита, чтобы почтить высокоинтеллектуальных и хорошо образованных людей, которые обладают знаниями во многих областях науки.
Сегодня, пятого февраля, интеллектуально развитые люди во многих странах мира отмечают свой неофициальный праздник - день эрудита, пишет УНН.
Слово "эрудиция" в переводе с латинского языка означает просвещенность, эрудит - это всесторонне образованный человек с богатыми знаниями из разных областей науки.
Главная черта эрудита - это проявление интереса к вопросам из разных научных сфер. Никогда не поздно начать изучение новой, неизвестной до этого времени науки или овладеть другой профессией.
В начале ХХ века начали появляться разнообразные тесты на определение уровня IQ. Согласно им большинство людей, набирают 100 баллов, 2,5% населения нашей планеты превышают отметку 130 баллов и только у избранных (0,5%) уровень интеллекта превышает отметку в 140 баллов, именно они считаются гениальными и эрудированными.
Также пятого февраля все сладкоежки нашей планеты могут присоединиться к празднованию основанного в 2007 году Всемирного дня "Нутеллы".
В 1946 году итальянский кондитер Пьетро Ферреро решил добавлять в шоколадные батончики лесные орехи. Впоследствии смесь какао-бобов, лесных орехов и цурку он решил продавать в виде пасты, которая в 1964 году получила название "Нутелла".
По статистике, каждые 2,5 секунды в мире продается одна банка "Нутеллы".
По церковному календарю сегодня День памяти святой мученицы Агаты, которая жила на Сицилии в III веке.
Несмотря на то, что христиан тогда жестоко преследовали, Агата с юных лет решила посвятить свою жизнь служению Господу и отказалась выходить замуж.
Один из ее поклонников, сенатор Квинтиан настолько разозлился, что приказал схватить Агату и отрезать ей грудь.
Девушку долго пытали, от страшных ран она умерла.
Именины сегодня празднуют Агата, Макар, Федор.
День эрудита. Что еще можно отметить пятого февраля
5 февраля в некоторых странах отмечают День эрудита, чтобы почтить высокоинтеллектуальных и хорошо образованных людей, которые обладают знаниями во многих областях науки.
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