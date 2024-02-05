День ерудита. Що ще можна відзначити п’ятого лютого
Київ • УНН
5 лютого в деяких країнах відзначають День ерудита, щоб вшанувати високоінтелектуальних і добре освічених людей, які володіють знаннями в багатьох галузях науки.
Сьогодні, п’ятого лютого, інтелектуально розвинені люди у багатьох країнах світу відзначають своє неофіційне свято – день ерудита, пише УНН.
Слово "ерудиція" у перекладі з латинської мови означає просвітленість, ерудит – це всебічно освічена людина з багатими знаннями з різних царин науки.
Головна риса ерудита – це прояв зацікавленості до питань з різних наукових сфер. Ніколи не пізно розпочати вивчення нової, невідомої до цього часу науки чи опанувати іншу професію.
На початку ХХ століття почали з’являтися різноманітні тести на визначення рівня IQ. Відповідно до них більшість людей, набирають 100 балів, 2,5% населення нашої планети перевищують позначку 130 балів та лише у вибраних (0,5%) рівень інтелекту перевищує позначку в 140 балів, саме вони вважаються геніальними та ерудованими.
Також п’ятого лютого усі ласуни нашої планети можуть долучитися до відзначення започаткованого у 2007 році Всесвітнього дня "Нутелли".
У 1946 році італійський кондитер П’єтро Ферреро вирішив додавати до шоколадних батончиків лісові горіхи. Згодом суміш какао-бобів, лісових горіхів та цурку він вирішив продавати у вигляди пасти, яка 1964 році отримала назву "Нутелла".
За статистикою, кожні 2,5 секунди у світі продається одна банка "Нутелли".
За церковним календарем сьогодні День пам’яті святої мучениці Агати, яка жила на Сицилії у ІІІ столітті.
Незважаючи на те, що християн тоді жорстоко переслідували, Агата з юних років вирішила присвятити своє життя служінню Господу та відмовилася виходити заміж.
Один з її залицяльників, сенатор Квінтіан настільки розлютився, що наказав схопити Агату та відрізати їй груди.
Дівчину довго катували, від страшних ран вона померла.
Іменини сьогодні святкують Агата, Макар, Федір.