Демократы имеют план действий, если Трамп снова преждевременно объявит о своей победе - Reuters

Демократы готовятся быстро отреагировать, чтобы наполнить социальные сети и эфир призывами к спокойствию и терпению во время подсчета голосов, если Дональд Трамп снова попытается преждевременно объявить о своей победе на выборах, как это было в 2020 году. Об этом сообщило Reuters, передает УНН.

Детали

На этой неделе республиканский кандидат Дональд Трамп заявил журналистам, что рассчитывает объявить свою победу в день выборов, хотя эксперты по избирательному процессу предупреждают, что окончательные результаты могут стать известны лишь через несколько дней, особенно если будет необходимость пересчета голосов в некоторых ключевых регионах.

Обычно победителей выборов в США объявляют ведущие СМИ, которые анализируют результаты подсчета голосов, предоставленные избирательными комиссиями. Хотя кандидаты иногда заявляют о своей победе до официального объявления, делать это до того, как результат станет хотя бы очевидным, считается необычным.

Мы, к сожалению, готовы, если он это сделает, и если мы знаем, что он на самом деле манипулирует прессой и пытается манипулировать консенсусом американского народа ... мы готовы ответить - сказала Харрис в интервью ABC.

Она не раскрыла никаких деталей относительно этих приготовлений, однако шесть представителей Демократической партии и кампании Харрис сообщили, что первичное противостояние любым заявлениям Трампа о досрочной победе будет происходить в суде общественного мнения. Они планируют активно использовать социальные сети и телевизионные эфиры, настаивая на том, чтобы все голоса были подсчитаны до официального объявления результатов.

"Как только он (Дональд Трамп - ред.) ложно объявит о победе, мы готовы выйти на телевидение и рассказать правду, а также подключить широкую сеть людей, которые могут использовать свое влияние, чтобы дать отпор", - заявил в интервью высокопоставленный чиновник Национального комитета Демократической партии.

Во время телефонной конференции с журналистами в пятницу высокопоставленный представитель кампании Харрис заявил, что они "вполне ожидают", что Трамп ошибочно объявит о своей победе во вторник вечером, еще до завершения подсчета всех голосов.

"Он делал это до того, как все провалилось. Если он сделает это снова, это провалится", - сказал чиновник.

В кампании Трампа сообщили Reuters, что кандидат от республиканцев будет бороться за все голоса до закрытия избирательных участков, но не дали прямого ответа на вопрос о том, планирует ли Трамп снова объявить о победе до объявления результатов гонки.

Добавим

В 2020 году Трамп провозгласил себя победителем рано утром на следующий день после выборов, за три дня до того, как первые телеканалы объявили официальные результаты. В конце концов, он потерпел поражение от своего оппонента от Демократической партии Джо Байдена. Трамп до сих пор не признал результатов выборов и продолжает ложно заявлять, что его победа была украдена из-за масштабных фальсификаций.

Напомним

Кандидат от Демократической партии Камала Харрис опережает республиканца Дональда Трампа в новом опросе среди вероятных избирателей в штате Айова, где Трамп ранее имел значительное преимущество на выборах 2016 и 2020 годов.