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Дело о затоплении столичного метро: суд решил отстранить Кандыбора от должности

Киев • УНН

 • 1974 просмотра

Директор департамента транспорта КГГА Руслан Кандыбор отстранен от должности на 56 дней до 10 сентября 2025 года. Это решение суда связано с делом о затоплении тоннеля синей ветки метро.

Дело о затоплении столичного метро: суд решил отстранить Кандыбора от должности

Директор департамента транспорта КГГА Руслан Кандибор, который является фигурантом дела о подтоплении тоннеля синей ветки метро в столице, официально отстранен от должности сроком на 56 дней - до 10 сентября 2025 года, передает корреспондент УНН.

Отстранение от должности директора транспортной удовлетворить на 56 дней до 10.09.2025 года. Определение можно обжаловать в течение 5 дней 

- постановил суд.

Ранее УНН писал, что суд избрал меру пресечения для должностного лица КГГА Руслана Кандибора по делу подтопления тоннеля метро. Его отправили под частичный домашний арест до 10 сентября 2025 года с ограничением передвижения 2 часа в сутки.

Яна Соколовская

Яна Соколовская

КиевКриминал и ЧП
Киевская городская государственная администрация
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