Справа підтоплення столичного метро: суд вирішив відсторонити Кандибора від посади
Київ • УНН
Директора департаменту транспорту КМДА Руслана Кандибора відсторонено від посади на 56 днів до 10 вересня 2025 року. Це рішення суду пов'язане зі справою про підтоплення тунелю синьої гілки метро.
Директора департаменту транспорту КМДА Руслана Кандибора, який є фігурнатом справи про підтоплення тунелю синьої гілки метро у столиці, офіційно відсторонено від посади строком на 56 днів - до 10 вересня 2025 року, передає кореспондент УНН.
Відсторонення від посади директора транспортної задовольнити на 56 днів до 10.09.2025 року. Ухвалу можна оскаржити протягом 5 днів
Раніше УНН писав, що суд обрав запобіжний захід для посадовця КМДА Руслана Кандибора у справі підтоплення тунелю метро. Його відправили під частковий домашній арешт до 10 вересня 2025 року з обмеженням пересування 2 години на добу.