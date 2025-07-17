Справа підтоплення столичного метро: суд вирішив відсторонити Кандибора від посади

Директора департаменту транспорту КМДА Руслана Кандибора, який є фігурнатом справи про підтоплення тунелю синьої гілки метро у столиці, офіційно відсторонено від посади строком на 56 днів - до 10 вересня 2025 року, передає кореспондент УНН.

Відсторонення від посади директора транспортної задовольнити на 56 днів до 10.09.2025 року. Ухвалу можна оскаржити протягом 5 днів - постановив суд.

Раніше УНН писав, що суд обрав запобіжний захід для посадовця КМДА Руслана Кандибора у справі підтоплення тунелю метро. Його відправили під частковий домашній арешт до 10 вересня 2025 року з обмеженням пересування 2 години на добу.