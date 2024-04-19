Дело Червинского: Суд закрылся от адвокатов и принимает решение без проведения заседания по делу

Суд не провел сегодня судебного заседания по делу бывшего и.о. командира одной из частей Сил спецопераций Романа Червинского, и не продлил ему срок содержания под стражей. По мнению адвокатов судьи могут попытаться арестовать подсудимого без судебного разбирательства. Об этом в фейсбуке сообщил адвокат военного Константин Глоба, передает УНН.

Детали

Глоба отметил, что есть два варианта следующего развития событий.

По первым, прокурор возьмет на себя ответственность и вынесет собственноручно Постановление о продлении срока содержания под стражей Роману без судебного заседания.

По второму возможному варианту, судьи без проведения судебного заседания вынесут что-то вроде Постановления, где по мнению Глобы будет написано о продлении срока содержания под стражей.

В обоих случаях, они будут руководствоваться ч 5 ст 615 УПК Украины, но по мнению защиты такие действия являются незаконными и предусматривать соответствующую реакцию. Сейчас судьи закрылись в суде. Наш подзащитный также находится в суде и играют в пинг-понг принятия ответственности. - написал адвокат.

Адвокат также отметил, что суд сам отказался рассматривать дело и проводить судебное заседание. Представители фемиды ссылались на воздушные тревоги, однако сторона защиты эти аргументы категорически отвергла.

Суд сам отказался рассматривать дело и проводить судебное заседание! Ничто не мешает суду сейчас проводить его, даже состав суда сейчас с Романом находятся в суде! Воздушные тревоги отсутствуют! Я обратился в суд с требованием сейчас начать судебное заседание. При таких обстоятельствах нормы ст 615 КоАП невозможно применять! - написал Глоба.

Украинские разведчики в течение первой половины недели уничтожили 10 вражеских военных объектов

Напомним

В начале месяца Шевченковский районный суд продлил содержание под стражей без права на залог до 19 апреля бывшему и.о. командира одной из частей Сил спецопераций Червинскому. Отмечалось. Что впервые в рассмотрении этого дела суд принял не в угоду стороне обвинения.

Контекст

СБУ задержала бывшего и.о. командира одной из частей Сил спецоперации Романа Червинского по делу о ракетном обстреле аэродрома "Канатово". Его обвиняют в том, что подсудимый вместе с сообщниками самовольно решили провести спецоперацию, чтобы завладеть самолетом воздушно-космических сил РФ. Для этого они вступили в переговоры с российскими пилотами, один из которых согласился перейти на сторону Украины.

В результате враг получил данные о размещении на аэродроме "Канатово" личного состава Воздушных сил ВСУ и украинских самолетов. Это позволило ВС рф нанести ракетный обстрел по аэродрому "Канатово" на Кировоградщине летом 2022 года.

Однако Роман Червинский в комментариях СМИ утверждает, что эта операция была согласована украинскими спецслужбами.