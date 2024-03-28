Даже завтра российские ракеты могут полететь в любое государство. Армия путина может прийти в Европу - Зеленский

Армия путина может прийти в Европу, и тогда придется воевать гражданами США. Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский в интервью CBS News, пишет УНН.

По словам Зеленского, путин считает нас сателлитом рф и не остановится на Украине. Затем это будет Казахстан, страны Балтии, Польша, и Германия.

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"Даже завтра ракеты могут полететь в любое государство. Эта агрессия и армия путина могут прийти в Европу, и тогда гражданам Соединенных Штатов, солдатам Соединенных Штатов, придется защищать Европу, потому что они являются членами НАТО", - сказал Зеленский.

Напомним

По словам Президента Владимира Зеленского, Украине удалось стабилизировать ситуацию на фронте, но она не в состоянии отразить еще одно крупное российское наступление.