Давос-2020: Косюк дал совет предпринимателям

Обсуждались в частности возможность “экономического чуда” в Украине, уникальность новой власти, а также возвращение украинцев домой.

В заключительной части у Косюка спросили, чтобы он посоветовал предпринимателям, и бизнесмен ответил: "Вы должны быть героями".

“Если вы сидите и просто ждёте, что деньги или бизнес просто кто-то как-то вам предоставит, вы его не построите. Вы должны быть героями, ("you should have ass"), чтоб инвестировать, и верить, что вы делаете всё правильно. Если вы в это верите, вы должны инвестировать, и всё будет правильно.

Если вы переживаете: "Вдруг я потеряю свои деньги, вдруг что-то пойдёт не так" — это случится. Если вы сделаете всё правильно — станете победителем”, — сказал Косюк.

Он также заверил, что ситуация на Донбассе не является преградой для инвестиций в Украину.

“В нашем случае, мы потеряли множество объектов в Крыму, в Донецке, но, вы знаете, как по мне, это не проблема. Мы потеряли их, но отстроили, и российская агрессия не является вопросом для того, чтоб не создавать здесь бизнес”, — отметил он.

Напомним, за последние годы МХП вывел Украину в мировые лидеры экспортеров курятины.