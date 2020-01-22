Давос-2020: Косюк дал совет предпринимателям
Киев • УНН
ДАВОС-КИЕВ. 22 января. УНН. Собственник одного из крупнейших в Украине агрохолдингов “МХП” Юрий Косюк выступил в Давосе в рамках панельной дискуссии “Задача на 50 миллиардов долларов: бизнес и правительство могут создать беспроигрышный инвестиционный климат в новой Украине”, передаёт корреспондент УНН.
Обсуждались в частности возможность “экономического чуда” в Украине, уникальность новой власти, а также возвращение украинцев домой.
В заключительной части у Косюка спросили, чтобы он посоветовал предпринимателям, и бизнесмен ответил: "Вы должны быть героями".
“Если вы сидите и просто ждёте, что деньги или бизнес просто кто-то как-то вам предоставит, вы его не построите. Вы должны быть героями, ("you should have ass"), чтоб инвестировать, и верить, что вы делаете всё правильно. Если вы в это верите, вы должны инвестировать, и всё будет правильно.
Если вы переживаете: "Вдруг я потеряю свои деньги, вдруг что-то пойдёт не так" — это случится. Если вы сделаете всё правильно — станете победителем”, — сказал Косюк.
Он также заверил, что ситуация на Донбассе не является преградой для инвестиций в Украину.
“В нашем случае, мы потеряли множество объектов в Крыму, в Донецке, но, вы знаете, как по мне, это не проблема. Мы потеряли их, но отстроили, и российская агрессия не является вопросом для того, чтоб не создавать здесь бизнес”, — отметил он.
Напомним, за последние годы МХП вывел Украину в мировые лидеры экспортеров курятины.