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Давос-2020: Косюк дав пораду підприємцям

Київ • УНН

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ДАВОС-КИЇВ. 22 січня. УНН. Власник одного з найбільших в Україні агрохолдингів "МХП" Юрій Косюк виступив в Давосі в рамках панельної дискусії "Завдання на 50 мільярдів доларів: бізнес і уряд можуть створити безпрограшний інвестиційний клімат в новій Україні", передає кореспондент УНН.

Давос-2020: Косюк дав пораду підприємцям

Обговорювалися зокрема можливість "економічного дива" в Україні, унікальність нової влади, а також повернення українців додому.

У заключній частині у Косюка запитали, щоб він порадив підприємцям, і бізнесмен відповів: "Ви повинні бути героями".

"Якщо ви сидите і просто чекаєте, що гроші або бізнес просто хтось якось вам надасть, ви його не побудуєте. Ви повинні бути героями, ("you should have ass"), щоб інвестувати, і вірити, що ви робите все правильно. Якщо ви в це вірите, ви повинні інвестувати, і все буде правильно.

Якщо ви переживаєте: "Раптом я втрачу свої гроші, раптом щось піде не так" - це трапиться. Якщо ви зробите все правильно - станете переможцем", - сказав Косюк.

Він також запевнив, що ситуація на Донбасі не є перешкодою для інвестицій в Україну.

"У нашому випадку, ми втратили безліч об'єктів в Криму, в Донецьку, але, ви знаєте, як на мене, це не проблема. Ми втратили їх, але відбудували, і російська агресія не є питанням для того, щоб не створювати тут бізнес", - зазначив він.

Нагадаємо, за останні роки МХП вивів Україну в світові лідери експортерів курятини.

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