Даунинг-стрит: спецслужбы Британии "срочно" проверяют заявление Украины об использовании россией МБР
Киев • УНН
Британские спецслужбы проверяют информацию о запуске россией межконтинентальной баллистической ракеты по Днепру.
Пресс-секретарь премьер-министра Великобритании заявил, что британские разведывательные службы "срочно" изучают сообщения о том, что россия запустила межконтинентальную баллистическую ракету по Украине во время атаки на Днепр. Об этом УНН сообщает со ссылкой на The Guardian.
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"Как вы понимаете, ситуация развивается стремительно, и я не хочу опережать наши разведывательные службы, которые срочно изучают эти сообщения, но если это правда, то, очевидно, это будет еще одним примером серьезного, безрассудного и эскалационного поведения со стороны россии, и это только укрепит нашу решимость", - сказал представитель Кира Стармера, говоря анонимно, но для протокола.
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В Воздушных силах ВСУ сообщали, что россия выпустила межконтинентальную баллистическую ракету и еще 8 ракет, сбито шесть Х-101.
Западный чиновник в комментарии заявил ABC News, что на Западе не подтверждают использование межконтинентальной баллистической ракеты армией рф против Украины.
Президент Владимир Зеленский заявлял, что сегодня россия использовала против Украины новую российскую ракету. Все характеристики - скорость, высота - межконтинентальной баллистической. Сейчас продолжаются экспертизы.