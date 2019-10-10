Дата встречи "нормандской четверки" станет известна на следующей неделе - Зеленский
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. О дате Нормандского саммита станет известно на следующей неделе. Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона, передает УНН.
"Я думаю, что мы получим дату (Нормандского саммита - ред.) на следующей неделе. Я думаю, что дата будет в этом году, я думаю, что в ноябре (состоится встреча - ред.)", - рассказал Зеленский.
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Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Речь шла о достижении договоренности о дате проведения встречи "нормандской четверки".