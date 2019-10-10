Дата зустрічі "нормандської четвірки" стане відомою наступного тижня - Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Про дату Нормандського саміту стане відомо на наступному тижні. Про це сказав Президент України Володимир Зеленський під час прес-марафону, передає УНН.
"Я думаю, що ми отримаємо дату (Нормандського саміту – ред.) наступного тижня. Я думаю, що дата буде у цьому році, я думаю, що в листопаді (відбудеться зустріч - ред.)", - розповів Зеленський.
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Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Йшлося про досягнення домовленості щодо дати проведення зустрічі "нормандської четвірки".