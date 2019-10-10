Дата зустрічі "нормандської четвірки" стане відомою наступного тижня - Зеленський

"Я думаю, що ми отримаємо дату (Нормандського саміту – ред.) наступного тижня. Я думаю, що дата буде у цьому році, я думаю, що в листопаді (відбудеться зустріч - ред.)", - розповів Зеленський.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Лавров заявив, що російська сторона не допустить змін домовленостей саміту "нормандської четвірки"

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Йшлося про досягнення домовленості щодо дати проведення зустрічі "нормандської четвірки".