Лавров: російська сторона не допустить змін домовленостей саміту "нормандської четвірки"
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Москва не виключає, що “Київ вимагає скликати саміт в нормандському форматі для перегляду попередніх домовленостей лідерів, російська сторона зробить все, щоб цього не допустити”. Про це заявив в четвер журналістам міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, пише УНН з посиланням на російське агентство ТАСС.
“Є відчуття, що українська сторона вимагає проведення нормандського саміту, щоб переглянути домовленості попередніх зустрічей лідерів Росії, України, Німеччини та Франції. Це буде просто ударом по репутації „нормандської четвірки“, і ми зробимо все, щоб цього не допустити”, — підкреслив він.
“Коли нас починають звинувачувати в тому, що ми затягуємо проведення нормандського саміту, це спроба з дуже негідними засобами. Складається враження, що і підписання „формули Штайнмайера“ з якимись незрозумілими застереженнями, і те, що відбувається з розведенням — нерозведення сил і коштів в Петрівському і Золотому, — все це пов’язано з тим, щоб загострити тему проведення саміту в нормандському форматі заради проведення самого саміту”, — додав глава МЗС РФ.
Як передавав УНН раніше, Україна нібито “під надуманим приводом зірвала розведення сил на Донбасі в районі населених пунктів Золоте і Петрівське” в середу, 9 жовтня. Про це в четвер заявив журналістам помічник президента Росії Юрій Ушаков.