Лавров: российская сторона не допустит изменений договоренностей саммита "нормандской четверки"
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Москва не исключает, что “Киев требует созвать саммит в нормандском формате для пересмотра предыдущих договоренностей лидеров, российская сторона сделает все, чтобы этого не допустить”. Об этом заявил в четверг журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, пишет УНН со ссылкой на российское агентство ТАСС.
“Есть ощущение, что украинская сторона требует проведения нормандского саммита, чтобы пересмотреть договоренности предыдущих встреч лидеров России, Украины, Германии и Франции. Это будет просто ударом по репутации „нормандской четверки“, и мы сделаем все, чтобы этого не допустить”, — подчеркнул он.
“Когда нас начинают обвинять в том, что мы затягиваем проведение нормандского саммита, это попытка с очень негодными средствами. Складывается впечатление, что и подписание „формулы Штайнмайера“ с какими-то непонятными оговорками, и то, что происходит с разведением — неразведением сил и средств в Петровском и Золотом, — все это связано с тем, чтобы обострить тему проведения саммита в нормандском формате ради проведения самого саммита”, — добавил глава МИД РФ.
Как сообщал УНН ранее, Украина якобы “под надуманным предлогом сорвала разведения сил на Донбассе в районе населенных пунктов Золотое и Петровское” в среду, 9 октября. Об этом в четверг заявил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.