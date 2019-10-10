Лавров: российская сторона не допустит изменений договоренностей саммита "нормандской четверки"

“Есть ощущение, что украинская сторона требует проведения нормандского саммита, чтобы пересмотреть договоренности предыдущих встреч лидеров России, Украины, Германии и Франции. Это будет просто ударом по репутации „нормандской четверки“, и мы сделаем все, чтобы этого не допустить”, — подчеркнул он.

“Когда нас начинают обвинять в том, что мы затягиваем проведение нормандского саммита, это попытка с очень негодными средствами. Складывается впечатление, что и подписание „формулы Штайнмайера“ с какими-то непонятными оговорками, и то, что происходит с разведением — неразведением сил и средств в Петровском и Золотом, — все это связано с тем, чтобы обострить тему проведения саммита в нормандском формате ради проведения самого саммита”, — добавил глава МИД РФ.

Как сообщал УНН ранее, Украина якобы “под надуманным предлогом сорвала разведения сил на Донбассе в районе населенных пунктов Золотое и Петровское” в среду, 9 октября. Об этом в четверг заявил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.