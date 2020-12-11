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COVID-19 в ВСУ: за сутки умер один военный и еще более 160 новых случаев

COVID-19 в ВСУ: за сутки умер один военный и еще более 160 новых случаев

Киев  •  УНН

 • 9864 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. В Вооруженных Силах Украины за сутки зафиксировано 162 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, один военный умер. Об этом сообщает УНН со ссылкой на командование Медицинских сил ВСУ.

"По состоянию на 10:00 11 декабря в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2, болеют - 3106 человек. Всего за время пандемии выздоровели - 8687 человек. На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 561 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 59 человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Вооруженных Силах Украины зафиксировано 31 летальный случай, вызванный заболеванием острой респираторной болезни COVID-19. Сообщается, что военный имел сопутствующие хронические заболевания.

"За прошедшие сутки зарегистрировано 162 новых случая заболевания острой респираторной болезни COVID-19", - добавили военные медики.

Указывается, что из них в медицинские учреждения госпитализированы 16 человек, а на лечении дома (под наблюдением медицинской службы) - 146 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Как сообщалось ранее в УНН, в Украине на утро 11 декабря зафиксировано уже 872 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 13 514.

Напомним, в Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19, а также регионы с наихудшей эпидситуацией.

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