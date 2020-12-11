COVID-19 у ЗСУ: за добу помер один військовий і ще понад 160 нових випадків
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. У Збройних Силах України за добу зафіксовано 162 нових випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, один військовий помер. Про це повідомляє УНН із посиланням на командування Медичних сил ЗСУ.
"Станом на 10:00 11 грудня у Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіють – 3106 осіб. Всього за час пандемії одужало – 8687 осіб. На ізоляції (у тому числі самоізоляції) перебуває 561 особа. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби – 59 осіб", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у Збройних Силах України зафіксовано 31 летальний випадок, спричинений захворюванням на гостру респіраторну хворобу COVID-19. Повідомляється, що військовий мав супутні хронічні захворювання.
"За минулу добу зареєстровано 162 нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19", - додали військові медики.
Вказується, що з них у заклади охорони госпіталізовано 16 осіб, а на лікуванні вдома (під наглядом медичної служби) - 146 осіб. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.
Як повідомлялося раніше в УНН, в Україні на ранок 11 грудня зафіксовано вже 872 тис. випадків COVID-19, за добу - 13 514.
Нагадаємо, у МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19, а також регіони з найгіршою епідситуацією.