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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 31437 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 57352 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 76947 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 88155 просмотра

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 97525 просмотра

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CNN: Трамп не звонил Байдену после сообщений о результатах выборов президента США

CNN: Трамп не звонил Байдену после сообщений о результатах выборов президента США

Киев  •  УНН

 • 12788 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Действующий президент США Дональд Трамп не связывался с Джозефом Байденом, который согласно прогнозам СМИ победил на выборах главы государства в стране. Байден уже поговорил с ведущими демократами в обеих палатах Конгресса США. Об этом сообщил в субботу телеканал CNN, передает УНН.

По словам источников издания, спустя примерно два часа после публикации ведущими СМИ прогнозов, согласно которым Байден выиграл в президентской гонке, Трамп ему не звонил.

По сведениям телеканала, Байден уже говорил по телефону со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, а также лидером демократического меньшинства в Сенате Чаком Шумер.

Напомним, согласно экспертной оценки всех главных и крупнейших американских СМИ — кандидат от Демократической партии Джо Байден побеждает на президентских выборах в США. Впрочем, действующий глава Белого дома Дональд Трамп свое поражение не признает.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Выборы в США: окружение Трампа советует ему готовиться к поражению — WP

Байден уже получил поздравления от президента Владимира Зеленского. Кроме президента Украины, Байдена уже успели поздравить с победой лидеры органов ЕС: Еврокомиссии, Европарламента и Евросовета — Урсула фон дер Ляйен, Давид Сассоли и Шарль Мишель. В частности, поздравления прислал президент Франции Эмманюэль Макрон. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и канцлер Ангела Меркель также опубликовали свои поздравления. В частности, первым арабским лидером, выступил с аналогичным приветствием стал президент Егитпа Абдель Фаттах Ас-Сиси.

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