Что празднуют 24 июня в Украине и мире

Этот день является одним из самых ярких, самых главных и самых мистических летних праздников для украинцев, ведь в связи с переходом на новый церковный календарь дата празднования одного из крупнейших христианских и народных праздников окончательно закрепилась за 24 июня, пишет УНН.

Праздник Ивана Купалы

Именно на 24 июня по новому календарю теперь официально приходится этот древний и глубоко символичный украинский праздник (ранее он отмечался 7 июля). Это день летнего солнцестояния, сочетание языческих традиций почитания природы и христианской веры. Традиционно в этот день принято купаться в водоемах (считается, что вода очищает от всего злого), прыгать через купальский костер, петь обрядовые песни, а девушкам — пускать на воду венки.

Международный день фей (International Fairy Day)

Сказочный и светлый праздник, посвященный мифологическим существам из фольклора многих народов мира. Это прекрасный повод для родителей почитать детям сказки, устроить тематическую костюмированную вечеринку или просто позволить себе немного поверить в чудеса.

День бассейна / День плавания (Swim a Lap Day)

Спортивно-оздоровительный праздник, который прекрасно сочетается с купальскими традициями этого дня. Он призывает людей разного возраста заниматься плаванием, которое является одним из самых полезных видов физической активности для укрепления сердечно-сосудистой системы и мышц.

День пралине (National Praline Day)

Гастрономический праздник, который чествует знаменитый десерт из молотого миндаля, обжаренного в сахаре. Пралине стало основой для множества конфет и кондитерских шедевров по всему миру.

Рождество честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна

По новому (новоюлианскому) календарю, на который перешли ПЦУ и УГКЦ, в этот день отмечают рождение Иоанна Крестителя — самого выдающегося пророка, который крестил Иисуса Христа в водах Иордана. Это один из немногих праздников в церковном календаре, когда отмечается именно день рождения святого, а не день его смерти (кроме Спасителя и Богородицы).

Среда Петрова поста (Петровки)

Хотя среда традиционно является днем строгого поста, в честь великого праздника Рождества Иоанна Предтечи церковный устав предусматривает значительное послабление. Верующим разрешается употреблять рыбу, морепродукты, горячую пищу с растительным маслом, а также вино. Для тех, кто придерживается старого (юлианского) календаря: 24 июня чтят память святых апостолов Варфоломея и Варнавы.