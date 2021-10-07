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Очередной фейк: Россия в ООН заявила, что не нарушала Будапештский меморандум

Очередной фейк: Россия в ООН заявила, что не нарушала Будапештский меморандум

Киев  •  УНН

 • 25286 просмотра

КИЕВ. 7 октября. УНН. Представитель России в ООН Дмитрий Лозинский в ответ на выступление делегации Украины слукавил, заявив о том, что обвинения в адрес РФ о нарушении Будапештского меморандума беспочвенны, передает УНН.

Так, заявление Лозинского прозвучало на пленарном заседании первого комитета 76-й сессии ГА ООН, найти его можно на сайте постоянного представительства РФ в организации.

Цитата

“Любые обвинения в адрес России в нарушении обязательств по Будапештскому меморандуму от 5 декабря 1994 года относительно гарантий безопасности Украины в привязке к событиям в этой стране абсолютно беспочвенны и являются проявлением антироссийской пропаганды. Положения этого документа не распространяются на обстоятельства, ставшие следствием действий внутриполитических или социально-экономических факторов”, — заявил Лозинский.

“Перед лицом разгула национал-радикальных элементов в Украине и в ситуации, когда в стране при поддержке извне произошёл государственный переворот с применением силы, реализация населением Крыма и Севастополя право на самоопределение и последующее вхождение в состав России стало для него единственно возможным способом защиты своих жизненно важных интересов”, — сказано в опубликованому постпредством заявлении.

Детали

Тот факт, что слова россиянина не соответствуют действительности и вводят в заблуждение, первыми заметила редакция издания The Insider, к слову признаного в России “иноагентом”.

Журналисты отмечают, что под “обстоятельством, ставшим следствием действий внутриполитических или социально-экономических факторов”, Лозинский, очевидно, подразумевает так называемый “референдум” 2014 года, ставший ширмой для РФ во время захвата Крыма.

Указано, что в Меморандуме о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия не предусмотрены никакие исключения для “внутриполитических или социально-экономических факторов”. Его текст лаконичен и не оставляет никакого пространства для интерпретаций.

Согласно договору, Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки “подтверждают Украине свое обязательство в соответствии с принципами Заключительного Акта Совещания по безопастности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины”.

Кроме того, упомянутые страны “подтверждают свое обязательство воздерживаться от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или политической независимости Украины, и что никакие вооружения не будут применены против Украины, кроме как в целях самообороны или каким-либо иным образом в соответствии с Уставом ООН”.

Все это есть в документе, а вот исключения и оговорки в нем не предусмотрены.

Журналисты отмечают, что Лозинский “говорит откровенную неправду”, объясняя крымский “референдум” — “внутриполитическими факторами”.

Так, 27 февраля вооруженные люди в униформе без опознавательных знаков захватили помещение Верховной Рады Крыма.

Спустя почти год президент РФ Владимир Путин в интервью ВГТРК, показанном в фильме “Крым. Путь на Родину”, признал, что это был российский спецназ.

“Для того, чтобы блокировать и разоружить 20 тысяч человек, конечно, нужен определенный набор личного состава, и не просто по количеству, но и по качеству. Нужны были специалисты, которые умеют это делать. Поэтому я дал поручения и указания министерству обороны, чего скрывать, под видом усиления охраны наших военных объектов в Крыму перебросить туда спецподразделение главного разведуправления и силы морской пехоты, десантников”, — говорил тогда президент РФ.

Рада тогда же, 27 февраля, назначила так называемый референдум о “государственной самостоятельности” Крыма. Позднее дату референдума сдвинули на более ранний срок, сменив также вопрос. Теперь это был вопрос о “присоединении” полуострова к России.

Добавим

На сегодня Будапештский меморандум поддается критике среди политических деятелей Украины, так как никаких гарантий сохранения территориальной целостности Украины в итоге он так и не обеспечил.

Президент Украины Владимир Зеленский попытался вынести вопрос о поддержке “права Украины на использование гарантий безопастности, определенных Будапештским меморандумом, для восстановления суверенитета и территориальной целостности” во время всеукраинского опроса 25 октября 2020 года.

Большинство опрошенных выразили инициативе поддержку.

После этого Зеленский заявил, что не может раскрывать подробностей действий украинской власти в случае одобрения возможности использования положений Будапештского меморандума для восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины на всеукраинском опросе.

Больше к этому вопросу не возвращались.

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