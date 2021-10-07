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Черговий фейк: Росія в ООН заявила, що не порушувала Будапештський меморандум

Київ • УНН

 • 25293 перегляди

КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Представник Росії в ООН Дмитро Лозинський у відповідь на виступ делегації України злукавив, заявивши про те, що звинувачення на адресу РФ про порушення Будапештського меморандуму безпідставні, передає УНН.

Так, заява Лозинського прозвучало на пленарному засіданні першого комітету 76-ї сесії ГА ООН, знайти його можна на сайті постійного представництва РФ в організації.

Цитата

“Будь-які звинувачення на адресу Росії в порушенні зобов’язань за Будапештським меморандумом від 5 грудня 1994 року щодо гарантій безпеки України у прив’язці до подій в цій країні абсолютно безпідставні і є проявом антиросійської пропаганди. Положення цього документа не поширюються на обставини, що стали наслідком дій внутрішньополітичних або соціально-економічних чинників”, — заявив Лозинський.

“Перед обличчям розгулу націонал-радикальних елементів в Україні і в ситуації, коли в країні за підтримки ззовні стався державний переворот із застосуванням сили, реалізація населенням Криму і Севастополя право на самовизначення і подальше входження до складу Росії стало для нього єдино можливим способом захисту своїх життєво важливих інтересів”, — сказано в опублікованій постпредством заяві.

Деталі

Той факт, що слова росіянина не відповідають дійсності і вводять в оману, першими помітила редакція видання The Insider, до слова визнаного у Росії “іноагентом”.

Журналісти зазначають, що під “обставиною, яка стала наслідком дій внутрішньополітичних або соціально-економічних чинників”, Лозинський, очевидно, має на увазі так званий “референдум” 2014 року, який став ширмою для РФ під час захоплення Криму.

Зазначено, що у Меморандумі про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї не передбачені ніякі виключення для “внутрішньополітичних або соціально-економічних чинників”. Його текст лаконічний і не залишає ніякого простору для інтерпретацій.

Згідно з угодою, Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки “підтверджують Україні їхні зобов’язання згідно з принципами Заключного Акту Наради з безпеки і співробітництва в Європі (НБСЄ) поважати незалежність, суверенітет та існуючі кордони України”.

Крім того, згадані країни “підтверджують їхні зобов’язання утримуватися від загрози силою або її застосування проти територіальної цілісності або політичної незалежності України, і що ніякі озброєння не буде використовуватися проти України, крім цілей самооборони або будь-яким іншим чином згідно зі Статутом ООН”.

Все це є в документі, а ось винятки та застереження в ньому не передбачені.

Журналісти зазначають, що Лозінський “говорить відверту неправду”, пояснюючи кримський “референдум” — “внутрішньополітичними чинниками”.

Так, 27 лютого озброєні люди в уніформі без розпізнавальних знаків захопили приміщення Верховної Ради Криму.

Майже через рік президент РФ Володимир Путін в інтерв’ю ВГТРК, показаному в фільмі “Крим. Шлях на Батьківщину”, визнав, що це був російський спецназ.

“Для того, щоб блокувати і роззброїти 20 тисяч осіб, звичайно, потрібен певний набір особового складу, і не просто за кількістю, але і за якістю. Потрібні були фахівці, які вміють це робити. Тому я дав доручення і вказівки міністерству оборони, ніде правди діти, під виглядом посилення охорони наших військових об’єктів у Криму перекинути туди спецпідрозділ головного розвідуправління і сили морської піхоти, десантників”, — говорив тоді президент РФ.

Рада тоді ж, 27 лютого, призначила так званий референдум про “державну самостійність” Криму. Пізніше дату референдуму зрушили на більш ранній термін, змінивши також питання. Тепер це було питання про “приєднання” півострова до Росії.

Додамо

На сьогодні Будапештський меморандум піддається критиці серед політичних діячів України, так як ніяких гарантій збереження територіальної цілісності України в результаті він так і не забезпечив.

Президент України Володимир Зеленський спробував винести питання про підтримку “права України на використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом, для відновлення суверенітету і територіальної цілісності” під час всеукраїнського опитування 25 жовтня 2020 року.

Більшість опитаних висловили ініціативи підтримку.

Після цього Зеленський заявив, що не може розкривати подробиць дій української влади в разі схвалення можливості використання положень Будапештського меморандуму для відновлення суверенітету і територіальної цілісності України на всеукраїнському опитуванні.

Більше до цього питання не поверталися.

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