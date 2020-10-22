Будапештський меморандум: Зеленський повідомив, навіщо ставить це питання українцям

“Для мене дуже потрібна ця думка (щодо Будапештського меморандуму — ред.). Що я буду робити далі, я вам не скажу, тому що це комплексна робота, якою я займаюсь. Я на сьогодні замаюсь тим, щоб відродити державу Україну, самостійну, обороноздатну, тому у нас не випадково з'являються військово-морські бази, не випадково я підписую стратегічні договори, яких не було і близько у держави Україна, на жаль”, — заявив Зеленський.

Він зазначив, що підписав такі договори з Великою Британією і Туреччиною, і плануються підписання з іще низкою країн.

“Я вам не можу сказати всю мою стратегію. Я вважаю, що Україна в Європі повнна бути дуже сильною, наш флот повинен бути дуже міцним... Ми говоримо про те, що всі повинні виконувати свої домовленості. В іншому разі, ми з вами будемо не за столом, як кажуть, в європейських чи світових країнах, а будемо постійно людьми, які просять дайте ще кредит, дайте катер, дайте іще бронежилетів, дайте нам ще маски, коли в нас купа. Ось на що перетворили різні гравці світу Україну”, — сказав Президент.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський оприлюднив запитання анонсованого ним опитування на 25 жовтня.

Перелік питань виглядає так:

1. Чи підтримуєте ви ідею довічного ув’язнення за корупцію в особливо великих розмірах?

2. Чи підтримуєте ви створення вільної економічної зони на території Донецької та Луганської областей?

3. Чи підтримуєте ви скорочення кількості народних депутатів до 300?

4. Чи підтримуєте ви легалізацію канабісу в медичних цілях — для зменшення болю у важких хворих?

5. Чи підтримуєте ви право України на використання безпекових гарантій визначених Будапештським меморандумом для відновлення її державного суверенітету й територіальної цілісності?