Кулеба про Будапештський меморандум: жоден документ не вирішує проблему безпеки України

“Ще одне питання стосується резонансної історії, це питання про Будапештський меморандум, яке широко обговорювалось останніми тижнями. Я хочу, щоб ми в Україні чітко розуміли, що жоден документ, міжнародний чи національний, сам по собі не вирішує проблему безпеки України. В цьому ми переконались у 2014 році”, — сказав Кулеба.

З його слів, безпека України є результатом комплексу факторів, а найкращі гарантії безпеки України, на думку міністра — це міцні Збройні Сили і дипломатія, стійке суспільство та потужні союзники нашої держави.

“Очевидно що запит на гарантії безпеки в українському суспільстві є, і МЗС продовжить активно працювати над створенням таких гарантій. Зокрема, під час останнього візиту Президента до Великобританії йшлось про взаємодією з цією країною в розвитку ВМФ, під час візиту до Туреччини йшлось про налагодження співробітництва у військово-технічній сфері і зміцнення обороноздатності держави. Плануються інші візити, інші контракти, які сприятимуть нарощуванню тих сил і гарантій, які я озвучив”, — додав дипломат.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що не може розкривати подробиць дій української влади у разі схвалення можливості використання положень Будапештського меморандуму для відновлення суверенітету та територіальної цілісності України на всеукраїнському опитуванні.