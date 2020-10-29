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Кулеба про Будапештський меморандум: жоден документ не вирішує проблему безпеки України

Кулеба про Будапештський меморандум: жоден документ не вирішує проблему безпеки України

Київ • УНН

 • 12856 перегляди

КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Жоден документ, міжнародний чи національний, сам по собі не вирішує проблему безпеки України. На цьому наголосив на брифінгу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, коментуючи питання щодо Будапештського меморандуму, передає кореспондент УНН.

“Ще одне питання стосується резонансної історії, це питання про Будапештський меморандум, яке широко обговорювалось останніми тижнями. Я хочу, щоб ми в Україні чітко розуміли, що жоден документ, міжнародний чи національний, сам по собі не вирішує проблему безпеки України. В цьому ми переконались у 2014 році”, — сказав Кулеба.

З його слів, безпека України є результатом комплексу факторів, а найкращі гарантії безпеки України, на думку міністра — це міцні Збройні Сили і дипломатія, стійке суспільство та потужні союзники нашої держави.

“Очевидно що запит на гарантії безпеки в українському суспільстві є, і МЗС продовжить активно працювати над створенням таких гарантій. Зокрема, під час останнього візиту Президента до Великобританії йшлось про взаємодією з цією країною в розвитку ВМФ, під час візиту до Туреччини йшлось про налагодження співробітництва у військово-технічній сфері і зміцнення обороноздатності держави. Плануються інші візити, інші контракти, які сприятимуть нарощуванню тих сил і гарантій, які я озвучив”, — додав дипломат.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що не може розкривати подробиць дій української влади у разі схвалення можливості використання положень Будапештського меморандуму для відновлення суверенітету та територіальної цілісності України на всеукраїнському опитуванні.

Українські Національні Новини

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