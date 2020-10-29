Кулеба о Будапештском меморандуме: ни один документ не решает проблему безопасности Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Ни один документ, международный или национальный, сам по себе не решает проблему безопасности Украины. Об этом заявил на брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя вопрос о Будапештского меморандума, передает корреспондент УНН.
“Еще один вопрос касается резонансной истории, это вопрос о Будапештском меморандуме, широко обсуждавшийся в последние недели. Я хочу, чтобы мы в Украине четко понимали, что ни один документ, международный или национальный, сам по себе не решает проблему безопасности Украины. В этом мы убедились в 2014 году”, — сказал Кулеба.
По его словам, безопасность Украины является результатом комплекса факторов, а лучшие гарантии безопасности Украины, по мнению министра — это крепкие Вооруженные Силы и дипломатия, устойчивое общество и мощные союзники нашего государства.
“Очевидно, что запрос на гарантии безопасности в украинском обществе есть, и МИД продолжит активно работать над созданием таких гарантий. В частности, во время последнего визита Президента в Великобританию говорилось о взаимодействием с этой страной в развитии ВМФ, во время визита в Турцию говорилось о налаживании сотрудничества в военно-технической сфере и укрепление обороноспособности государства. Планируются другие визиты, другие контракты, которые будут способствовать наращиванию тех сил и гарантий, которые я озвучил”, — добавил дипломат.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что не может раскрывать подробностей действий украинской власти в случае одобрения возможности использования положений Будапештского меморандума для восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины на всеукраинском опросе.