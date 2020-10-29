Кулеба о Будапештском меморандуме: ни один документ не решает проблему безопасности Украины

“Еще один вопрос касается резонансной истории, это вопрос о Будапештском меморандуме, широко обсуждавшийся в последние недели. Я хочу, чтобы мы в Украине четко понимали, что ни один документ, международный или национальный, сам по себе не решает проблему безопасности Украины. В этом мы убедились в 2014 году”, — сказал Кулеба.

По его словам, безопасность Украины является результатом комплекса факторов, а лучшие гарантии безопасности Украины, по мнению министра — это крепкие Вооруженные Силы и дипломатия, устойчивое общество и мощные союзники нашего государства.

“Очевидно, что запрос на гарантии безопасности в украинском обществе есть, и МИД продолжит активно работать над созданием таких гарантий. В частности, во время последнего визита Президента в Великобританию говорилось о взаимодействием с этой страной в развитии ВМФ, во время визита в Турцию говорилось о налаживании сотрудничества в военно-технической сфере и укрепление обороноспособности государства. Планируются другие визиты, другие контракты, которые будут способствовать наращиванию тех сил и гарантий, которые я озвучил”, — добавил дипломат.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что не может раскрывать подробностей действий украинской власти в случае одобрения возможности использования положений Будапештского меморандума для восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины на всеукраинском опросе.