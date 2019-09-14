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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 47294 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 109512 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 101407 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 108623 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 118894 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 147896 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148379 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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5 марта, 15:49 • 186937 просмотра

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Из-за стрельбы в метро Сиэтла один человек погиб, двое ранены

Из-за стрельбы в метро Сиэтла один человек погиб, двое ранены

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 сентября. УНН. В результате стрельбы на станции метро в Сиэтле один человек был убит, двое ранены. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Seattle Times.

"Один человек погиб, двое были ранены во время стрельбы в пятницу вечером на станции метро" Уэстлейк ", - говорится в сообщении.

Сейчас стрелка разыскивает полиция.

Один из пострадавших скончался вскоре после того, как медики привезли его в Медицинский центр "Харборвью". Двух других пострадавших мужчин также привезли к этому госпиталя, один из них находится в критическом состоянии.

Представитель полиции Сиэтла Марк Джеймисон заявил, что началом конфликта, вероятно, стал спор на улице, возле Третьей авеню, которая затем продолжилась на станции.

Напомним, число погибших в результате стрельбы в техасской Одессе увеличилось до 7 человек.

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