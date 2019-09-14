Из-за стрельбы в метро Сиэтла один человек погиб, двое ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. В результате стрельбы на станции метро в Сиэтле один человек был убит, двое ранены. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Seattle Times.
"Один человек погиб, двое были ранены во время стрельбы в пятницу вечером на станции метро" Уэстлейк ", - говорится в сообщении.
Сейчас стрелка разыскивает полиция.
Один из пострадавших скончался вскоре после того, как медики привезли его в Медицинский центр "Харборвью". Двух других пострадавших мужчин также привезли к этому госпиталя, один из них находится в критическом состоянии.
Представитель полиции Сиэтла Марк Джеймисон заявил, что началом конфликта, вероятно, стал спор на улице, возле Третьей авеню, которая затем продолжилась на станции.
Напомним, число погибших в результате стрельбы в техасской Одессе увеличилось до 7 человек.