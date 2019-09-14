Через стрілянину в метро Сіетла одна людина загинула, двоє поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. Внаслідок стрілянини на станції метро у Сіетлі одну людину було вбито, двох поранено. Про це повідомляє УНН з посиланням на Seattle Times.
"Одна людина загинула, двоє були поранені під час стрілянини у п’ятницю ввечері на станції метро "Вестлейк", - йдеться у повідомленні.
Наразі стрілка розшукує поліція.
Один з потерпілих помер незабаром після того, як медики привезли його до Медичного центру "Харборвью". Двох інших постраждалих чоловіків також привезли до цього шпиталю, один з них перебуває у критичному стані.
Речник поліції Сіетла Марк Джеймісон заявив, що початком конфлікту, ймовірно, стала суперечка на вулиці, поблизу Третьої авеню, яка потім продовжилася на станції.
Нагадаємо, кількість загиблих унаслідок стрілянини в техаській Одесі збільшилася до 7 осіб.