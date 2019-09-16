Бюджет-2020: на проведение местных выборов предусмотрено более 2 млрд грн

"Расходы на проведение в соответствии с законодательством очередных местных выборов в объеме 2 155,0 млн гривен", - говорится в пояснительной записке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кличко инициировал досрочное прекращение полномочий Киевсовета

Напомним, представительница Кабинета министров Украины в Верховной Раде и депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук считает, что выборы местных органов власти в Украине состоятся не раньше апреля 2020 года.

Ранее спикер ВР Дмитрий Разумков заявлял, что местные выборы состоятся в 2020 году, но не называл конкретный месяц.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Волкер: Киев не будут подталкивать провести выборы на оккупированном Донбассе на условиях РФ