Бюджет-2020: на проведення місцевих виборів передбачено понад 2 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. У проекті Державного бюджету на наступний рік передбачене фінансування чергових місцевих виборів. Сума видатків перевищуватиме 2 млрд грн, повідомляє УНН посиланням на проект документу.
"Видатки на проведення відповідно до законодавства чергових місцевих виборів в обсязі 2 155,0 млн гривень", - йдеться у пояснювальній записці.
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Нагадаємо, представниця Кабінету міністрів України у Верховній Раді та депутат від фракції "Слуга народу" Ірина Верещук вважає, що вибори місцевих органів влади в Україні відбудуться не раніше квітня 2020 року.
Раніше спікер ВР Дмитро Разумков заявляв, що місцеві вибори відбудуться 2020 року, але не називав конкретний місяць.
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