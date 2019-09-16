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Бюджет-2020: на проведення місцевих виборів передбачено понад 2 млрд грн

Бюджет-2020: на проведення місцевих виборів передбачено понад 2 млрд грн

Київ • УНН

 • 13443 перегляди

КИЇВ. 16 вересня. УНН. У проекті Державного бюджету на наступний рік передбачене фінансування чергових місцевих виборів. Сума видатків перевищуватиме 2 млрд грн, повідомляє УНН посиланням на проект документу.

"Видатки на проведення відповідно до законодавства чергових місцевих виборів в обсязі 2 155,0 млн гривень", - йдеться у пояснювальній записці.

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Нагадаємо, представниця Кабінету міністрів України у Верховній Раді та депутат від фракції "Слуга народу" Ірина Верещук вважає, що вибори місцевих органів влади в Україні відбудуться не раніше квітня 2020 року.

Раніше спікер ВР Дмитро Разумков заявляв, що місцеві вибори відбудуться 2020 року, але не називав конкретний місяць.

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