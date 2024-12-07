ByteDance должен отказаться от TikTok в США к 2025 году - решение суда
Киев • УНН
Американский суд обязал ByteDance отказаться от Tik Tok до начала следующего года под угрозой запрета. Решение может затронуть 170 миллионов пользователей TikTok в США.
Суд США принял решение, обязывающее китайскую компанию ByteDance отказаться от работы приложения Tik Tok до начала следующего года. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
В случае невыполнения этого требования компании грозит запрет.
Решение суда значительно увеличивает вероятность, что социальную сеть, которой пользуются около 170 миллионов американцев, могут запретить уже в течение шести недель.
Апелляционный суд пояснил, что принятый закон является результатом совместной работы республиканцев и демократов с участием двух президентов США. Закон принят в рамках усилий по противодействию угрозе, исходящей из Китая.
Однако решение вызвало жесткую критику со стороны защитников прав и свобод. Американский союз гражданских свобод заявил, что запрет TikTok создает "опасный прецедент" и нарушает принципы свободы слова.
Запрет TikTok в ЕС "не исключен" - фон дер Ляйен30 апр. 2024, 06:45 • 23645 просмотров