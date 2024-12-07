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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ByteDance должен отказаться от TikTok в США к 2025 году - решение суда

ByteDance должен отказаться от TikTok в США к 2025 году - решение суда

Киев  •  УНН

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Американский суд обязал ByteDance отказаться от Tik Tok до начала следующего года под угрозой запрета. Решение может затронуть 170 миллионов пользователей TikTok в США.

Суд США принял решение, обязывающее китайскую компанию ByteDance отказаться от работы приложения Tik Tok до начала следующего года. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

В случае невыполнения этого требования компании грозит запрет. 

Решение суда значительно увеличивает вероятность, что социальную сеть, которой пользуются около 170 миллионов американцев, могут запретить уже в течение шести недель. 

Апелляционный суд пояснил, что принятый закон является результатом совместной работы республиканцев и демократов с участием двух президентов США. Закон принят в рамках усилий по противодействию угрозе, исходящей из Китая. 

Однако решение вызвало жесткую критику со стороны защитников прав и свобод. Американский союз гражданских свобод заявил, что запрет TikTok создает "опасный прецедент" и нарушает принципы свободы слова. 

Запрет TikTok в ЕС "не исключен" - фон дер Ляйен30 апр. 2024, 06:45 • 23645 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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