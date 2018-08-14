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Бунт экс-бойцов "Торнадо" в СИЗО: Минюст завершил служебное расследование

Киев • УНН

 • 32379 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. Министерство юстиции Украины завершило служебное расследование инцидента с заключенными бывшими бойцами спецподразделения "Торнадо" в Киевском следственном изоляторе и передало материалы в военную прокуратуру. Об этом сообщил УНН пресс-секретарь заместителя министра юстиции Украины Дениса Чернышева Юрий Маслак.

Бунт экс-бойцов "Торнадо" в СИЗО: Минюст завершил служебное расследование

"40 страниц материалов служебного расследования переданы в военную прокуратуру. Она уже будет давать правовую оценку", - рассказал он.

Маслак пояснил, что материалы передали именно в военную прокуратуру, поскольку она осуществляет следствие в уголовном производстве в отношении экс-бойцов "Торнадо".

"В рамках этого дела мы дополнительно передали еще результаты нашего служебного расследования. И уже после изучения военной прокуратурой материалов будет дана правовая оценка", - сказал он.

Маслак также отметил, что на сегодня по факту инцидента в СИЗО продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовных преступлений по ч.2 ст.129, ч.1 ст.189, ч.1 ст.14, ст.294 УК Украины.

Кроме того, пресс-секретарь не исключил, что экс-бойцам "Торнадо" будет инкриминироваться статья 348 (посягательство на жизнь правоохранителя) УК Украины.

Напомним, в Киевском следственном изоляторе 9 августа произошел бунт заключенных бывших бойцов спецподразделения "Торнадо" после того, как к ним пришли с обысками.

Позже стало известно, что трех бывших бойцов спецподразделения "Торнадо" вывезли из Лукьяновского СИЗО в различные пенитенциарные учреждения в Киевской области.

Министерство юстиции Украины начало служебное расследование в отношении сотрудников Лукьяновского СИЗО, которые допустили встречу всех экс-бойцов "Торнадо" в одной камере, и по выявлению запрещенных вещей у них.

Также сообщалось, что правоохранительные органы начали уголовное производство в отношении двух сотрудников Киевского следственного изолятора относительно инцидента, который произошел в СИЗО с участием экс-бойцов спецподразделения "Торнадо".

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