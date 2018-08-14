Бунт екс-бійців "Торнадо" у СІЗО: Мін'юст завершив службове розслідування
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Міністерство юстиції України завершило службове розслідування інциденту з ув’язненими колишніми бійцями спецпідрозділу "Торнадо" у Київському слідчому ізоляторі і передало матеріали до військової прокуратури. Про це повідомив УНН прес-секретар заступника міністра юстиції України Дениса Чернишова Юрій Маслак.
"40 сторінок матеріалів службового розслідування передані до військової прокуратури. Вона вже буде надавати правову оцінку", - розповів він.
Маслак пояснив, що матеріали передали саме до військової прокуратури, оскільки вона здійснює слідство у кримінальному провадженні стосовно екс-бійців "Торнадо".
"У межах тієї справи ми додатково передали ще результати нашого службового розслідування. І вже після вивчення військовою прокуратурою матеріалів буде надано правову оцінку", - сказав він.
Маслак також зазначив, що на сьогодні за фактом інциденту у СІЗО триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознакам кримінальних правопорушень за ч.2 ст.129, ч.1 ст.189, ч.1 ст.14, ст.294 ККУ.
Крім того, прес-секретар не виключив, що екс-бійцям "Торнадо" буде інкриміновано статтю 348 (посягання на життя правоохоронця) ККУ.
Нагадаємо, у Київському слідчому ізоляторі 9 серпня стався бунт ув’язнених колишніх бійців спецпідрозділу “Торнадо” після того, як до них прийшли з обшуками.
Пізніше стало відомо, що трьох колишніх бійців спецпідрозділу “Торнадо” вивезли із Лук’янівського СІЗО до різних пенітенціарних установ у Київській області.
Міністерство юстиції України розпочало службове розслідування щодо працівників Лук’янівського СІЗО, які допустили зустріч усіх екс-бійців “Торнадо” в одній камері, та щодо виявлення заборонених речей у них.
Також повідомлялося, що правоохоронні органи розпочали кримінальне провадження стосовно двох співробітників Київського слідчого ізолятору щодо інциденту, який стався у СІЗО за участю екс-бійців спецпідрозділу "Торнадо".