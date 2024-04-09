Будут судить предпринимателя из Крыма, который способствовал врагу проводить призывные кампании

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
simferopolСимферополь
krymКрым
sevastopolСевастополь
Эксклюзив
Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей для подозреваемого
  •  107066 просмотра

Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей для подозреваемого

Эксклюзив
Налоги на воздух, плохую погоду и сон: недовольные властью украинцы предложили Гетманцеву свои варианты сборов (ВИДЕО)
  •  107165 просмотра

Налоги на воздух, плохую погоду и сон: недовольные властью украинцы предложили Гетманцеву свои варианты сборов (ВИДЕО)

Эксклюзив
ДОТ может отказаться от услуг еще одного поставщика продуктов питания для ВСУ: детали
8 апреля 2024, 12:53  •  135800 просмотра

ДОТ может отказаться от услуг еще одного поставщика продуктов питания для ВСУ: детали

Эксклюзив
"Северо-восточный фронт вряд ли рф сегодня способна открыть": эксперт оценил возможность наступления россиян на Харьков
8 апреля 2024, 11:35  •  128254 просмотра

"Северо-восточный фронт вряд ли рф сегодня способна открыть": эксперт оценил возможность наступления россиян на Харьков

Эксклюзив
Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода
7 апреля 2024, 17:08  •  165704 просмотра

Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода

Эксклюзив
Защита от солнца: советы и развенчание мифов от врача-дерматолога
7 апреля 2024, 07:44  •  130275 просмотра

Защита от солнца: советы и развенчание мифов от врача-дерматолога

Эксклюзив
Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)
5 апреля 2024, 18:30  •  206394 просмотра

Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)

Эксклюзив
Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"
5 апреля 2024, 11:13  •  193342 просмотра

Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"

Эксклюзив
Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис
5 апреля 2024, 09:38  •  183066 просмотра

Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис

Эксклюзив
Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах
5 апреля 2024, 08:38  •  153018 просмотра

Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах

Новости по теме
Будут судить предпринимателя из Крыма, который способствовал врагу проводить призывные кампании

Будут судить предпринимателя из Крыма, который способствовал врагу проводить призывные кампании

  •  626 просмотра
россияне обстреляли Семеновку на Черниговщине: есть погибшая

россияне обстреляли Семеновку на Черниговщине: есть погибшая

  •  2347 просмотра
Пограничники показали работу нового ПО "Машинное зрение"

Пограничники показали работу нового ПО "Машинное зрение"

  •  2739 просмотра
Канализационная тревога в москве: украинские хакеры уничтожили ИТ-инфраструктуру "Москоллектора"

Канализационная тревога в москве: украинские хакеры уничтожили ИТ-инфраструктуру "Москоллектора"

  •  3809 просмотра
Государственная программа лечения бесплодия: какие есть ограничения и кто может воспользоваться

Государственная программа лечения бесплодия: какие есть ограничения и кто может воспользоваться

  •  17729 просмотра
Зеленский на Харьковщине заслушал доклад военных по защите региона и ситуации с ПВО

Зеленский на Харьковщине заслушал доклад военных по защите региона и ситуации с ПВО

  •  6124 просмотра
ИГИЛ угрожает терактами во время матчей Лиги чемпионов, на стадионах усилили безопасность

ИГИЛ угрожает терактами во время матчей Лиги чемпионов, на стадионах усилили безопасность

  •  5252 просмотра
россия отказалась обменять пленных католиков и мусульман - Лубинец

россия отказалась обменять пленных католиков и мусульман - Лубинец

  •  6583 просмотра
Болгария обещает ускорить военную помощь Украине

Болгария обещает ускорить военную помощь Украине

  •  8865 просмотра
Убийство подростка на станции киевского фуникулера: суд отправил правоохранителя под стражу

Убийство подростка на станции киевского фуникулера: суд отправил правоохранителя под стражу

  •  7567 просмотра

Популярные

Казахстан заявляет, что не готовит чрезвычайные запасы бензина для россии

Казахстан заявляет, что не готовит чрезвычайные запасы бензина для россии

  •  54026 просмотра
кремль усилил попытки дестабилизации Молдовы, используя пророссийских деятелей - ISW

кремль усилил попытки дестабилизации Молдовы, используя пророссийских деятелей - ISW

  •  100192 просмотра
россия распространяет в США дезинформацию об Украине через сеть троллей, нацелившись на помощь - WP

россия распространяет в США дезинформацию об Украине через сеть троллей, нацелившись на помощь - WP

  •  39776 просмотра
ЕС официально сообщил о согласовании продления либерализации торговли с Украиной с ограничениями: что предполагается

ЕС официально сообщил о согласовании продления либерализации торговли с Украиной с ограничениями: что предполагается

  •  32639 просмотра
На Днепропетровщине ночью уничтожили пять российских беспилотников - ОВА

На Днепропетровщине ночью уничтожили пять российских беспилотников - ОВА

  •  101591 просмотра

Публикации

Государственная программа лечения бесплодия: какие есть ограничения и кто может воспользоваться

Государственная программа лечения бесплодия: какие есть ограничения и кто может воспользоваться

  •  17729 просмотра
Питание для ВСУ: у ГОТ есть 100 дней, чтобы доказать свою эффективность

Питание для ВСУ: у ГОТ есть 100 дней, чтобы доказать свою эффективность

5 апреля 2024, 10:51  •  321953 просмотра
"Дело Шило": нестыковки, "друзья" и враги

"Дело Шило": нестыковки, "друзья" и враги

4 апреля 2024, 15:10  •  344742 просмотра
В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали

В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали
Эксклюзив

3 апреля 2024, 11:28  •  403972 просмотра
ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

2 апреля 2024, 09:02  •  471258 просмотра

Будут судить предпринимателя из Крыма, который способствовал врагу проводить призывные кампании

Крымский предприниматель систематически помогал российским оккупантам незаконно призывать граждан Украины в российскую армию, за что ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Криминал и ЧП •   •  626 просмотра
Будут судить предпринимателя из Крыма, который способствовал врагу проводить призывные кампании

россияне обстреляли Семеновку на Черниговщине: есть погибшая

Российские войска обстреляли из артиллерии и реактивных систем залпового огня город Семеновка Черниговской области, в результате чего погиб один человек.

Война •   •  2347 просмотра
россияне обстреляли Семеновку на Черниговщине: есть погибшая

Пограничники показали работу нового ПО "Машинное зрение"

Государственная пограничная служба продемонстрировала новое программное обеспечение "Машинное зрение", способное распознавать лица людей, автомобильные номера, выявлять вооруженных лиц и отслеживать загруженность пунктов пропуска.

Общество •   •  2739 просмотра
Пограничники показали работу нового ПО "Машинное зрение"

Канализационная тревога в москве: украинские хакеры уничтожили ИТ-инфраструктуру "Москоллектора"

Украинские хакеры вывели из строя 87 000 датчиков различных систем оповещения по всей москве и подмосковье, уничтожили 70 серверов и по меньшей мере 90 терабайт данных компании "Москоллектор".

Война •   •  3809 просмотра
Канализационная тревога в москве: украинские хакеры уничтожили ИТ-инфраструктуру "Москоллектора"

Государственная программа лечения бесплодия: какие есть ограничения и кто может воспользоваться

Впервые, в рамках программы медицинских гарантий стала доступной бесплатная услуга по лечению бесплодия с применением вспомогательных репродуктивных технологий.

Общество •   •  17729 просмотра
Государственная программа лечения бесплодия: какие есть ограничения и кто может воспользоваться

Зеленский на Харьковщине заслушал доклад военных по защите региона и ситуации с ПВО

Во время визита в Харьковскую область Зеленский заслушал военный доклад об обороне региона, ситуации с противовоздушной обороной и способности Украины уничтожать российские ракеты и беспилотники.

Война •   •  6124 просмотра
Зеленский на Харьковщине заслушал доклад военных по защите региона и ситуации с ПВО

ИГИЛ угрожает терактами во время матчей Лиги чемпионов, на стадионах усилили безопасность

УЕФА усилил безопасность на стадионах четвертьфинальных матчей Лиги чемпионов в Мадриде, Париже и Лондоне из-за угроз ИГИЛ совершить теракты во время матчей.

спорт •   •  5252 просмотра
ИГИЛ угрожает терактами во время матчей Лиги чемпионов, на стадионах усилили безопасность

россия отказалась обменять пленных католиков и мусульман - Лубинец

Украина предложила рф обменять военнопленных, исповедующих ислам и католиков в соотношении 1 к 4, с возвращением большего количества российских заключенных, но россия отказалась от этого предложения даже после призыва Папы Римского к обмену пленными.

Война •   •  6583 просмотра
россия отказалась обменять пленных католиков и мусульман - Лубинец

Болгария обещает ускорить военную помощь Украине

Новоназначенный временно исполняющий обязанности министра обороны Болгарии Атанас Запрянов хочет ускорить предоставление Украине пакетов военной помощи, подчеркивая насущную необходимость укрепления обороноспособности Киева.

Война •   •  8865 просмотра
Болгария обещает ускорить военную помощь Украине

Убийство подростка на станции киевского фуникулера: суд отправил правоохранителя под стражу

Правоохранителя взяли под стражу на 60 суток без права внесения залога. Его подозревают в убийстве подростка на станции киевского фуникулера.

Киев •   •  7567 просмотра
Убийство подростка на станции киевского фуникулера: суд отправил правоохранителя под стражу