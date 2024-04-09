Будут судить предпринимателя из Крыма, который способствовал врагу проводить призывные кампании

Прокуратура Крыма направила в суд обвинительный акт в отношении крымского предпринимателя, который систематически оказывал помощь оккупантам при осуществлении незаконных призывов граждан Украины на срочную военную службу в вс рф. Об этом сообщает Прокуратура автономной республики Крым и г. Севастополя, передает УНН.

Детали

Обвиняемому инкриминируют пособничество в нарушении законов и обычаев войны (ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 438 УК Украины) и коллаборационную деятельность (ч. 4 ст. 111-1 УК Украины).

Следствием установлено, что до оккупации полуострова он занимался предпринимательской деятельностью в Крыму, специализируясь на пассажирских перевозках. В 2014 году зарегистрировался как "индивидуальный предприниматель" и владелец ООО "Автопрофи" согласно законодательству страны-оккупанта и продолжил заниматься предпринимательской деятельностью.

В течение 2017 года, вопреки требованиям Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны от 1949 года, "предприниматель" способствовал оккупационным властям в обеспечении проведения незаконных призывных кампаний в Крыму - сообщают в прокуратуре.

В частности, он организовал и обеспечил предоставление военному комиссариату Крыма автотранспортных услуг по междугородним перевозкам призывников из военных комиссариатов в сборные распределительные пункты, железнодорожный вокзал г. Симферополь и аэропорт "Бельбек" для дальнейшего прохождения службы в армии врага. За что получил вознаграждение - более 1,5 миллиона российских рублей из бюджета государства-оккупанта.

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В общем транспортными средствами обвиняемого было осуществлено 606 рейсов, во время которых перевезено 4 187 человек.

Кроме того, в 2022-2023 годах он участвовал в госзакупках, заключив и выполнив 4 контракта с оккупационными государственными учреждениями, осуществив хозяйственную деятельность во взаимодействии с государством-агрессором. В частности, предоставил услуги "образовательному учреждению" Крыма - "региональному центру по подготовке к военной службе и военно-патриотическому воспитанию" по перевозкам организованных групп детей.

За указанные действия ему грозит до 12 лет лишения свободы.

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