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Будут ли республиканцы контролировать Палату представителей США: что говорят подсчеты

Киев  •  УНН

14:53 • 880 просмотра

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Республиканцы имеют 212 мест против 200 у демократов при необходимых 218 для контроля над Палатой представителей. Окончательный результат зависит от 23 округов, где подсчет голосов еще продолжается.

В то время как республиканцы завоевали Белый дом и перевернули под контроль Сенат США, единственный контроль для Республиканской партии остается под вопросом, поскольку голоса в гонке за Палату представителей продолжают подсчитываться, сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

Есть еще 23 гонки за место в Палате представителей, которые еще не были спрогнозированы, указывает CNN.

По прогнозу CNN, у демократов сейчас 200 мест, а у республиканцев - 212 при 218 необходимых для победы.

Как пишет BBC, демократы сохраняют надежду на несколько гонок:

  • В 13-м, 22-м, 22-м, 41-м и 45-м округах Калифорнии претенденты от демократов надеются победить действующих республиканцев. Но подсчет голосов пока показывает, что республиканцы будут держаться, пишет издание. 
  • В 1-м и 6-м округах Аризоны также идет борьба. Первый из них снова сигнализирует о небольшом преимуществе действующего сенатора - республиканца Дэвида Швайкерта - над кандидатом от демократов Амишем Шахом. 
  • Во 2-м избирательном округе штата Мэн действующий конгрессмен-демократ Джаред Голден борется за сохранение своего места с республиканцем Остином Терио - и, похоже, удерживает его, указывает издание. 
  • Похожая история и в 9-м избирательном округе Огайо, где нынешний сенатор, ветеран-демократ Марси Каптур, с небольшим отрывом опережает Дерека Меррина.

Как отмечается, демократы внимательно следят за пятью местами в Калифорнии, которые они считают решающими для восстановления позиций в Палате представителей.

В связи с продолжающейся чередой гонок «ноздря в ноздрю», как указано, цифры еще могут измениться.

Дополнение

Республиканцы получат большинство в Сенате США, победу для партии, которая не имела большинства в палате с 2021 года. На фоне того, как победители нескольких гонок еще не объявлены, республиканцы будут иметь не менее 52 мест в палате.

Как указывает BBC, партия, которая будет контролировать Палату представителей США в течение следующих двух лет, еще не определена, но республиканцы стремятся достичь большинства, которое даст им полный контроль над правительством США.

Контроль над Палатой представителей, как отмечается, дает партии полномочия инициировать законодательство о расходах и начинать процедуру импичмента против должностных лиц. При Трампе объединенная Республиканская партия могла бы легче протолкнуть снижение налогов и ввести меры контроля на границе, пишет издание.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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