Будет включать только черные списки: в ЕС рассказали СМИ детали предложений к 13-му пакету

Новый, 13-й, пакет санкций Европейского союза против россии будет включать только черные списки. Об этом сообщил чиновник ЕС в комментарии Радио Свобода, передает УНН.

По его словам, Европейская служба по внешним делам будет предлагать только индивидуальные санкции.

"Пакет нужен до двухлетия (полномасштабной - ред.) войны, времени немного, поэтому ЕС предлагает только индивидуальные санкции, что и сделают партнеры G7. Но в то же время Еврокомиссия продолжит работать над внедрением секторальных и принятых санкций и борьбу с их обходом", - сказал собеседник.

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Он ожидает, что предложения будут представлены Комитету постоянных представителей на следующей неделе. Еврокомиссия получила 245 предложений по новым подсанкционным лицам, из них 160 - компании и люди, причастные к военному сектору, в том числе к производству беспилотников, боеприпасов и высокотехнологичных товаров:

"18 предложений касались поставок оружия в Северную Корею; 10 белорусских компаний и физических лиц; среди более известных имен - адмирал Черноморского флота и губернатор Тульской области".

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По данным издания, ожидается, что в санкционные списки также попадут люди, причастные к депортации украинских детей, распространению российской пропаганды, судьи, компании по недвижимости и транспортные предприятия. Предложения также упоминают компанию "Сонатек", вероятно связанную со шпионским программным обеспечением.

Также Еврокомиссия представит в приложениях 24 новых пункта, связанных с закупками компонентов для беспилотников, сказал чиновник ЕС. Он также отметил, что некоторые страны-члены ЕС критикуют Комиссию из-за того, что пакет содержит только индивидуальные санкции.

Добавим

Ранее агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники, что после принятия 13-го пакета санкций Еврокомиссия быстро предложит 14-й набор санкций, которые могут включать новые запреты на импорт.

В Брюсселе считают, что осталось немного вопросов, по которым страны ЕС могли бы достичь единодушного согласия, поскольку санкции в отношении российского ядерного топлива и сжиженного природного газа пока не рассматриваются.