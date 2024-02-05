Включатиме тільки чорні списки: у ЄС розповіли ЗМІ деталі пропозицій до 13-го пакету

Новий, 13-й, пакет санкцій Європейського союзу проти росії включатиме тільки чорні списки. Про це повідомив посадовець ЄС у коментарі Радіо Свобода, передає УНН.

За його словами, Європейська служба із зовнішніх справ пропонуватиме лише індивідуальні санкції.

"Пакет потрібен до двохріччя (повномасштабної – ред.) війни, часу небагато, тому ЄС пропонує лише індивідуальні санкції, що й зроблять партнери G7. Але в той же час Єврокомісія продовжить працювати над впровадженням секторальних і ухвалених санкцій та боротьбу з їх обходом", – сказав співрозмовник.

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Він очікує, що пропозиції будуть подані Комітету постійних представників наступного тижня. Єврокомісія отримала 245 пропозицій щодо нових підсанкційних осіб, з них 160 – компанії і люди, причетні до військового сектора, в тому числі до виробництва безпілотників, боєприпасів та високотехнологічних товарів:

"18 пропозицій стосувалися постачання зброї до Північної Кореї; 10 білоруських компаній і фізичних осіб; серед більш відомих імен – адмірал Чорноморського флоту і губернатор Тульської області".

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За даними видання, очікується, що до санкційних списків також потраплять люди, причетні до депортації українських дітей, поширення російської пропаганди, судді, компанії з нерухомості та транспортні підприємства. Пропозиції також згадують компанію "Сонатек", ймовірно пов’язану зі шпигунським програмним забезпеченням.

Також Єврокомісія представить у додатках 24 нових пункти, пов’язаних із закупівлями компонентів для безпілотників, сказав посадовець ЄС. Він також зазначив, що деякі країни-члени ЄС критикують Комісію через те, що пакет містить лише індивідуальні санкції.

Додамо

Раніше агентство Reuters повідомило з посиланням на джерела, що після ухвалення 13-го пакету санкцій Єврокомісія швидко запропонує 14-й набір санкцій, які можуть включати нові заборони на імпорт.

У Брюсселі вважають, що залишилося небагато питань, щодо яких країни ЄС могли б досягти одностайної згоди, оскільки санкції щодо російського ядерного палива та скрапленого природного газу наразі не розглядаються.