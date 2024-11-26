Будет ли перемирие? Израиль наносит новые авиаудары по Ливану

В понедельник 25 ноября израильские военные нанесли авиаудары по Ливану. В результате взрывов, по меньшей мере 31 человек погиб. Об этом информирует Associated Press, передает УНН.

Детали

Как сообщает издание военные Израиля нанесли удары по коммерческим и жилым зданиям в Бейруте, а также по портовому городу Тир. Военные чиновники заявили, что их целью были районы, известные как опорные пункты Хезболлы. Они отдали приказы об эвакуации южных пригородов Бейрута, и обстрел произошел по всему городу, в том числе в нескольких метрах от ливанской полицейской базы и крупнейшего общественного парка города.

Израильские военные атаковали в тот момент, когда официальные лица дали понять, что близки к соглашению о прекращении огня, а премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху готовился обсудить предложение.

Некоторые из ударов были нанесены вблизи центрального Бейрута и христианских кварталов и других целей, где Израиль объявил эвакуацию, в том числе в провинциях Тир и Набатия. Израильские авиаудары также нанесли удар по северо-восточному региону Баальбек-Хермель без предупреждения.

Министерство здравоохранения Ливана сообщило, что на юге Ливана погибли 26 человек, четверо - в восточной провинции Баальбек-Хермель и один - в Шуейфате, районе в южном пригороде Бейрута, в котором в понедельник не объявлялась эвакуация.

Ожидается, что Президент США Джо Байден и президент Франции Эммануэль Макрон сегодня, 26 ноября объявят о 60-дневном перемирии между Израилем и «Хезболлой». Об этом ранее сообщало УНН.

Байден и Макрон собираются объявить о перемирии между Израилем и «Хезболлой»